Svatojánský vý-Let 2018, pouť krajinou

Hořice - V rámci expediční činnosti, kterou soukromé Hořické gymnázium koná vždy závěrem školního roku a kde se studenti věnují různým aktivitám jako dokumentační, umělecké, přírodovědné, se uskutečnil i Svatojánský vý-Let 2018.

Skupina šesti studentů se vydala krajinou, aby zaznamenala nejen její obraz a paměť, ale také si všímala tvarů a segmentů, z kterých je její mozaika tvořena. A také, aby se nechala unášet její divokostí a zakusila tak nespoutanost jejích živlů. Aby rytmicitou svých kroků rozkrývala její Příběh. Prostě si vyšla "na zkušenou"…Nebyl to jen jen vý-Let, procítili jsme skrze hlubinu lesů hloubku své Duše a vše, co se z ní vyplaví…



Byla to i pouť ze Studenova v Krkonoších přes Harrachov, bývalou sklářskou osadu polské Orle (Karlsthal), přes "Malou Sibiř"- osadu Gross Izer, kterou založili ti "nepřizpůsobiví" po Bílé Hoře (zbylo z ní bohužel jen jedno stavení). A pak dále "územím nikoho"; podél rašelinných luk, živých vrchovišť, porostů kleče a podmáčených smrčin jsme stoupali podél Velké jizerské louky na nejvyšší horu Jizerských hor Smrk.



Poté jsme sestoupili na Smědavu a pak opět vzhůru podél "Klečových luk" přes "Prales Jizery" k vrcholu Jizery. Následně podle vrchovišť Na Čihadle starou Štolpišskou cestou dolů. Vedle Štolpišských vodopádů jsme sestupovali spolu s divokým vodním živlem, který si tu klestí cestu skalnatým údolím mezi bučinami, až k našemu cíli - k "barokní lodi" ukotvené pod horami, skrývající gotickou sošku Sličné Matky (Mater Formosa), do obce Hejnice.



Zaznamenávali jsme zvuky, obrazy, ale i naše pocity… Celá pouť jako by nám plynula v barvě modré, barvě nebe, vodního živlu, který nás doprovázel, ale také modří sklíček ze staré sklárny v Orle, ale i modří šatu Královny nebes.



Jaká že to byla pouť, kterou jsme zhodnotili prolitím dobrého šálku čaje v Dobré čajovně v Liberci? Jako bychom skrze ni pochopili slova H. D. Thoreaua: "Život je ve shodě s divočinou. To nejdivočejší je nejživější…" A také krajinu uhlířů, hledačů vzácných kovů, ptáčníků, ale i Mistrů "tří pecí", sklářských hutí.



Věříme, že se nám podařilo pochopit zdejší krajinu jako mnohovrstevnaté Dílo, kde jednotlivé vrstvy do sebe zapadají a vytvářejí její jedinečný Příběh a nejsou jen slepými uličkami našich znalostí.

Prezentace celé expediční činnosti soukromého Hořického gymnázia proběhne ve čtvrtek 28. června v sále radnice v Hořicích od 17 hodin.