Studentka z Jičínska získala ocenění od nositele Nobelovy ceny Lehna

Bříšťany - Nejúčinnější látky na světě proti Picornavirům - tedy rýmě, encefalitidě i hepatitidě A - vyvinula Ivana Mejdrová, talentovaná vědkyně z Bříšťan na Jičínsku, studující VŠCHT. Její vědecká práce nyní získala druhé místo v prestižní soutěži Cena Sanofi za farmacii.

Předání cen v Buquoyském paláci. Na snímku jsou (zleva): Jana Konopíková, Anna Hudáková (obě Sanofi), Pavlína Janovská (3.místo), Jean-Marie Lehn, Zdeněk Škrott (1.místo), Ivana Mejdrová (2. místo) a Libor Kytýr (Sanofi).Foto: Deník/Iva Kovářová

Ocenění mladé vědkyni osobně předal nositel Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehn. Kromě finančního ocenění získala Mejdrová také měsíční stáž ve francouzské laboratoři podle svého výběru.



Soutěž pro talentované studenty farmaceutických věd vyhlašuje Velvyslanectví Francie v Praze ve spolupráci se skupinou Sanofi.



Ve vědeckém výzkumu, který se ve velmi silné celorepublikové konkurenci umístil na druhém místě, se Ivana Mejdrová zabývá vývojem nových léků. „Ve své práci jsem se zabývala přípravou potenciálních širokospektrých antivirotik, tedy látek, které by dokázaly působit proti celé řadě virů najednou, podobně jako je tomu u širokospektrých antibiotik. Zaměřila jsme se na skupinu Picornavirů. Do této skupiny paří i známý virus hepatitidy A, SARS a MERS,“ vysvětluje mladá vědkyně, které se podařilo připravit doposud nejúčinnější látky na světě proti Picornavirům, jež jsou v současné době testovány na myších.



Ocenění v soutěži si velice váží. Největší výzvou pro ni na celé soutěži bylo shrnout mnohaletý usilovný výzkum do 10 minut a odprezentovat komplikovanou problematiku i posluchačům, kteří se v této oblasti tolik nepohybují. „Neméně jednoduchá byla i diskuze, jelikož otázky byly převážně biochemického a farmakologického rázu, zatímco já jsem vystudovaný organický chemik,“ dodává Mejdrová.



Slavnostní předávání cen proběhlo 20. června v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví, za přítomnosti velvyslance Francie v České republice, Rolanda Galharaguea. Ocenění laureátům předal profesor Jean-Marie Lehn, vědec, který v roce 1987 společně se dvěma kolegy získal Nobelovu cenu za objev syntetických makrocyklických látek se selektivními vlastnostmi pro vazbu iontů a molekul.