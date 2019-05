Loni na podzim dostali „humanisté“ domácí úkol od profesora Bendla do společenskovědního semináře. Báře Zítkové a Dominice Forbelské se přitom podařilo v rámci soutěže Euroscola natočit tak skvělé video, že vyhrály zájezd do Evropského parlamentu! Zajistily tak 24 studentům a 2 učitelům vstupenku do europarlamentu, kde jsme 11. dubna prožili velice zajímavý den. Gymnázium a SOŠPg Nová Paka se stalo jedinou účastnickou školou v tomto celoevropském projektu, fungovali jsme tedy jako reprezentanti celé ČR!

Hned, jak jsme projeli prvními domy štrasburského předměstí, rozšířila se ta zpráva rychlostí blesku. Náš autobus sice zastavil zhruba několik tisíc kilometrů od centra, nicméně veselá nálada cestovatele, který došel ke svému cíli, v nás stále přetrvávala a po nějaké chvíli už se nám ukázal i první záchytný bod, snad i středobod celého města, a to katedrála Notre-Dame (nebojte, tahle je celá a stojí opravdu ve Štrasburku). Čím blíž jsme byli, tím více se okolo nás začalo objevovat historických staveb a jiných architektonických krás, které jsme dosud znali jen z obrázku.

Další zastávka naší doslova okružní jízdy byla kouzelná hospůdka Au Bon Vivant, kde jsme měli v plánu okusit zdejší kulinářskou tradici, a to hned jednou z nejvyhlášenějších specialit: Tarte Flambeé.

Naše ubytování v hotelu De Lodge bylo velmi luxusní. Na večeři jsme se těšili úplně všichni. Sešli jsme se v moderní jídelně, kde se podávala ryba s batátovo-mrkvovým pyré a špenátovým přelivem, a jako desert sufflé s vanilkovým krémem. Chutnalo to asi tak, jak to znělo. Pro středoškoláky zbytečně promyšlené kombinace chutí a tak se každý najedl spíše z desertu, který byl bezesporu dokonalý.

A jak to vypadalo na půdě parlamentu? Pracovali jsme ve skupinách, zde je příklad jedné z nás…Čirou náhodou jsem se dostala do skupiny, kde jsem byla jediná z České republiky, ale zato tam byli 2 lidé z Řecka, 2 Španělky, 2 Rumuni, 2 chlapci z Lotyšska a ještě asi 3 lidi z dalších států. Byla jsem tam jediná, kdo si hodlal něco zapisovat, a tak mi řekli, že budu řečníkem naší skupiny. Nikdo ovšem nic moc netušil, přestože všichni měli znalost podkladů, o čem si budeme povídat. Tím pádem se ze mne stal člověk, který nadhazoval jednotlivá témata i s vlastním názorem a očekával reakci ostatních. Byl to opravdu zajímavý pocit, protože jsem si v této pozici chvílemi připadala jako učitel.

O čem jsme tedy debatovali a k jakým závěrům jsme došli? Začali jsme nejprve se bavit o bezpečnosti. Mým návrhem bylo učinit hranice bezpečnějšími, aby migranti, kteří k nám přicházejí, přicházeli legálně, a ne nelegálně, a tak by to bylo bezpečnější pro všechny. Lidé v mé skupince na to reagovali kupodivu velmi pozitivně a sami dávali rady, co ještě by se mělo zlepšit a k čemu by to vedlo. Někteří navrhovali, že by se mohly dát kamery na místa, kde by se to mohlo zbezpečnit, a naopak zmínili také, že na některých místech je těch kamer až moc. Další témata: vztah LGBTQ vůči heterosexuálním lidem, článek 13., práva dětí, gender a práva žen. Zde nakonec díkybohu nebyl přijat dost divoký a utopický návrh, že v jakémkoli pracovním poměru u 1 zaměstnavatele by mělo být povinně zaměstnáno rovnocenně 50 procent mužů a 50 procent žen, Tímto jsme zakončili naše debatování a šli jsme představit naše myšlenky v plenárním zasedání ostatním studentům.

Zájezd do Evropského parlamentu jsme si velmi užili. Byl to nevšední zážitek a nabrali jsme mnoho nových zkušeností. Prohloubili jsme si vztahy se studenty jiných tříd naší školy a škol zahraničních, získali řadu nových kontaktů a vylepšili své jazykové kompetence. Chceme poděkovat třídnímu, profesoru Záveskému, že vše tak krásně zorganizoval. A my tak díky tomu mohli vyrazit vstříc nezapomenutelnému dobrodružství.

Kolektivní reportáž studentek 3.G (Karolina Roudná, Dominika Forbelská, Bára Zítková, Tereza Kodydková, Debora Sečková), upravil PaedDr. Stanislav Bendl