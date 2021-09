Studenti ve volbách nanečisto vyvěsili pirátskou vlajku

Kdyby o výsledku blížících se parlamentních voleb rozhodovali studenti středních škol, zavlála by na nejvyšším stěžni pirátská a starostenská vlajka. Ukázaly to výsledky Studentských voleb, do nichž se tento týden v pondělí a úterý přihlásilo 335 škol z celé republiky.

V Královéhradeckém kraji se do voleb „nanečisto“ zapojilo 2319 studentů z 19 středních škol (9 gymnázií, 8 středních odborných škol a 2 odborná učiliště). | Foto: Jakub Hlaváč

V Královéhradeckém kraji se do voleb „nanečisto" zapojilo 2319 studentů z 19 středních škol (devět gymnázií, osm středních odborných škol a dvě odborná učiliště). Středoškoláci si tak mohli „nanečisto" vyzkoušet volit politické strany, hnutí a koalice, které kandidují do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v blížících se reálných volbách. Největší počet hlasů získala mezi středoškolskými studenty v Královéhradeckém kraji koalice Piráti a Starostové (32,9%), za ní následovala koalice Spolu – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 (31,2%), na třetím místě se umístilo hnutí ANO 2011 (8,1%) a na čtvrtém místě Strana zelených (7,3%). Pouze tyto čtyři subjekty získaly více než 5 % hlasů. Výsledky východočeských náctiletých tak v podstatě kopírovaly celostátní úspěch opozice – Piráti a Starostové získali 30,4% a koalice Spolu 29,4%. Vládnoucí ANO má sympatie 8,5% a Strana zelených 7,1 %. Platný hlas odevzdalo 40 899 studentů a výsledky voleb v řádném termínu odeslalo 312 škol. Volby tradičně probíhaly i v aule náchodského gymnázia. Vzhledem k tomu, že studenti chodili hlasovat po jednotlivých třídách a ročnících, tak zdejší výsledky nabídly zajímavý pohled vycházející z věkové struktury voličů. Zatímco studenti maturitních a předmaturitních ročníků, z nichž někteří již budou moci jít k říjnovým volbám, preferovali jednoznačně opoziční subjekty, tak u těch nejmladších byl vyšší podíl hlasů pro vládnoucí ANO. „V prvních ročnících získalo ANO 13%, kdežto ve druhém a ve třetím nemělo ani hlas a ve čtvrtém jen jeden," uvedla Hana Vrátilová, která se domnívá, že ti nejmladší voliči mohou být více ovlivněni rodinou. Pedagogové Babiše nepodpořili Své volby nanečisto si mezi sebou udělali i vyučující a zaměstnanci náchodského gymnázia. Zde byly výsledky až překvapivě jasné. Z 37 odevzdaných hlasů jich 16 získali Piráti a Starostové a 11 upřednostnilo koalici Spolu. Babišovo ANO, které reprezentuje ministr školství, jenž by měl zájmy pedagogů hájit, podpořil jen jeden volič. Ještě výraznější podporu měli Piráti a Stan na gymnázium v Broumově, kde získali 43,9%. „Ta vysoká podpora je možná daná i tím, že jeden místní rodák za Piráty kandiduje na třetím místě kandidátky," zmínil jeden ze studentských voličů. Spolu na druhém místě mělo na broumovském gymnáziu podporu 33,7% voličů, kdežto ANO spolu s komunisty a sociálními demokraty se nepřehouplo přes dvě procenta. Po jedenácti letech pořádání Studentských voleb je zřejmé, že volební preference studentů naznačují, jak v dlouhodobější perspektivě dopadnou řádné volby. „Strany, jejichž obliba u studentů trvale narůstala, se dostávají nahoru i ve skutečných volbách. A naopak, strany s opačnou trajektorií výsledků ve volbách nanečisto, jdou dolů i ve volbách skutečných," vypozoroval iniciátor „voleb nanečisto" Karel Strachota. Potvrdilo se i jeho tvrzení, že se liší i volební preference studentů v různých typech škol. „Gymnazisté volí výrazně jinak než jejich vrstevníci na středních odborných školách a ještě víc se liší výsledky na učilištích," dodal. Studentské volby



Možnost volit měli studenti starší 15 let ze škol, které se do Studentských voleb zapojily. Vlastní volby na školách probíhaly obdobným způsobem jako volby skutečné: studenti sestavili volební komise a připravili volební místnosti s urnou a plentou, za níž voliči zaškrtávali na hlasovacích lístcích



Studentské volby jsou vzdělávacím projektem. Jejich cílem je přiblížit středoškolákům základní demokratické principy, seznámit je s volebním systém České republiky a podpořit dialog týkající se správy veřejných věcí jak mezi studenty navzájem, tak mezi studenty a jejich vyučujícími či rodiči. V neposlední řadě je jejich cílem také zvýšit účast prvovoličů a mladých lidí v řádných volbách. Na přípravu, průběh a zveřejnění výsledků nemá vliv žádný politický subjekt.



