Studenti se chystají na stávku, do ulic vyjdou i v Jičíně

Zdravotnictví - Zdravotnictví Zdravotní sestra 25 000 Kč

Ostatní všeobecné sestry se specializací Neurologická sestra do ambulance ONJC a.s.. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Přijmeme: Sestru na do ambulance neurologické odd. Jičín, , Písemné žádosti s profesním životopisem posílejte na personální oddělení Oblastní nemocnice Jičín a.s., se sídlem Bolzanova 512, 506 01 Jičín, nebo email personal@nemjc.cz, , Nabízíme: , - jednosměnný provoz,, - práci na akreditovaném pracovišti,, - adekvátní pracovní a platové podmínky,, - pracovní poměr na dobu neurčitou,, - plný nebo částečný úvazek dle dohody,, - týden dovolené navíc,, - podporu profesního růstu, vzdělávání,, - možnost ubytování,, - dotované stravování,, - velice výhodné benefitní tarify pro zaměstnance a jejich rodiny,, - až 2.000,- ročně na sport, kulturu apod., - příspěvek na důchodové nebo životní pojištění až 600,- Kč/měs.,, - možnost mimořádných odměn., , Požadavky:, - odpovídající vzdělání dle zákona č. 96/2004 Sb.,, - zdravotní způsobilost a bezúhonnost. Pracoviště: Oblastní nemocnice jičín a.s. - interní odd., Bolzanova, č.p. 512, 506 01 Jičín 1. Informace: Lenka Vyčítalová, +420 493 582 227.