Studenti chovatelství přilákali na den pro veřejnost v Hořicích přes tisíc lidí

Redakce

Studenti Zemědělské akademie a Gymnázia (ZAG) Hořice uspořádali ve čtvrtek 26. května Chovatelský den pro veřejnost. Na Školním statku v Hořicích představili návštěvníkům vše, co se naučili a co se jim během studia na škole podařilo do dnešních dnů vybudovat.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Na Školní statek v Hořicích si davy lidí přišli prohlédnout práci studentů ZAG . | Foto: Erika Krámská