Na bruslích jezdí, tančí a skáče už osm let. „Začala jsem, když mi bylo šest. Doma jsem našla hrníček, na kterém byla vyfocená moje mamka na ledě. Chtěla jsem jezdit taky. Ona mi to nejdřív nechtěla dovolit, ale nakonec jsem ji ukecala,“ vypráví Míša o svých začátcích na ledě.

Denně bruslí minimálně hodinu a čtvrt, někdy však na ledě stráví i tři hodiny v kuse. V takové dny na školu nezbývá čas. „Když je trénink, nejdu do školy a pak to musím dohánět. Ale dá se to, spolužáci mi posílají zápisy,“ směje se okatá brunetka. Individuální plán studia zatím nemá, protože je stále na základní škole. Do budoucna na střední škole by jej ale chtěla.

Závod od závodu se zlepšuje

Tvrdá píle se krasobruslařce vyplácí. Královéhradecký kraj reprezentuje jako domácí sportovkyně v kategorii starší žačky na Olympiádě dětí a mládeže 2023. Mezi soutěžícími patří jednoznačně k největším talentům a překvapením. Sportovní komentátoři úterního závodu její volný program hodnotili velmi pozitivně s tím, že se závod od závodu zlepšuje.

Své programy na olympiádu trénovala víc než půl roku. „Volnou jízdu a další programy, které jsem na olympiádě jela, trénuju asi od července nebo srpna. A postupně až do závodů se přidávají další a další skoky. Hudbu navrhnu já nebo trenér a pak se domluvíme, která je lepší,“ říká krasobruslařka.

Na světoznámé hity Eltona Johna předvedla ve volné jízdě náročný program plný dvojitých i trojitých skoků. Úspěšně ustála dvojitého axela, trojitý toeloop a po prvním zaváhání u trojitého rittbergeru také trojitého salchowa. Ten se jí o den dříve v krátkém programu nepovedl. „V krátkém programu jsem spadla u trojitého salchowa, ale nebyla to tak velká chyba, takže jsem byla na třetím místě. A dneska jsem se o místo posunula, zajela jsem nejlepší jízdu, co jsem zatím jela, za nejvíc bodů,“ popisuje svůj olympijský výkon.

Se součtem 109,63 bodu se umístila na druhé pozici mezi zlatou Nelou Šnebergerovou z Karlovarska a bronzovou Janou Horčičkovou z Pardubického kraje. „Řekla bych, že dnešní výkon je zatím můj největší sportovní úspěch v životě. Teď mě čeká mistrovství České republiky, kde bych chtěla uspět, a příští rok už budu v kategorii juniorek a chtěla bych jet na Grand Prix,“ dodává ke svým plánům do budoucna.