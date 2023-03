/FOTO/ Zbraň v ruce držela Klára Ticháčková už v osmi letech. Nyní, o deset let později, přivezla do rodné Nové Paky zlatou medaili z mistrovství Evropy ve sportovní střelbě. Zálibu ve střílení a v dlouhých procházkách po lese v ní vzbudil táta myslivec a maminka, která také střílí vzduchovkou. „Se ségrou nás ke střelbě vedli už od dětství, začínala jsem se vzduchovkou, pak jsem přešla na pistoli a malorážku. Zkusila jsem ale i brokovnici," řekla Deníku osmnáctiletá dívka, která studuje lesnickou akademii a sní o kariéře myslivkyně.

Poprvé držela zbraň v ruce už v osmi letech. Ke střelbě a myslivosti ji přivedli rodiče, minulý týden se svým týme juniorek získaly zlatou medaili na ME v estonském Tallinnu. | Foto: Se svolením Kláry Ticháčkové

Myslivecké geny Klára Ticháčková nezapře. Když má volnou chvíli, ráda s otcem vyráží do lesa. Poslední dobou ji ale plně zaměstnává sportovní střelba a studium v Trutnově. „Střílím na škole na chlapeckém intru, kde je střelnice. Tam chodím tak třikrát týdně. A dvakrát týdně mám i kondiční část, kdy chodím běhat a do posilovny. To je taky hodně důležité," vysvětlila s tím, že lidé si někdy myslí, že střelci nepotřebují fyzičku.

Kvůli střelbě z malorážky a cestování se zbraní si před rokem musela pořídit také zbrojní průkaz. Bez něj by ji totiž ani nepustili do letadla. „Na sportovní pistoli, do které dáváte malorážkové náboje, musíte mít zbrojní průkaz. A na výjezdy třeba do toho Estonska jsme museli mít i evropský zbrojní průkaz, policie nás kontrolovala při příletu i odletu," dodala.

Získat zbrojní průkaz prý v dnešní době není složité, pokud je někdo členem střeleckého oddílu, může zkoušky skládat už v patnácti letech. Pro civilisty stále platí hranice dospělosti. „Není těžké získat zbroják, pokud se naučíte otázky a manipulaci. Střelba je to nejjednodušší. Psychotesty jsem nedělala, ty přichází na řadu až ve chvíli, kdy někdo třikrát neudělá test," doplnila kritéria, která střelec v dnešní době musí splnit.

Tvrdá dřina se dívce vyplácí, už vloni uspěla se sportovní pistolí v soutěži týmů na mistrovství Evropy ve Wroclavi, minulý týden se spoluhráčkami Annou Miřejovskou a Nicol Simetovou opět přivezly zlatou medaili v kategorii juniorek ve střelbě na 10 metrů ze vzduchové pistole na ME v estonském Tallinnu. Klára tam soutěžila také mezi jednotlivci, v této kategorii skončila na desátém místě.

„Musely jsme předvést, že na ME máme co dělat. I když jsme v kategorii dorostenek, poslal nás náš trenér Martin Tenk mezi juniorky, protože viděl, že máme naději uspět. Byly tam silné soupeřky z Itálie, z Německa nebo z Ukrajiny. Bylo to hodně našlapané, tak je dobře, že se nám to povedlo," pochvaluje si úspěch.

V Královéhradeckém kraji moc střeleckých kolegů nemá. „Já jsem vlastně jediná zástupkyně kraje a myslím, že je to škoda, našlo by se určitě více kluků a holek, kterým by to šlo a mohli by zastupovat náš kraj na soutěžích,“ myslí si Klára.

Na trutnovské České lesnické akademii se v tuto chvíli připravuje na vysněnou kariéru myslivkyně. Láká ji i studium na vysoké škole, momentálně ale dává přednost střelbě. Myslivosti se ale jednou určitě věnovat chce. „Baví mě témata okolo lesa, zajímají mě ekosystémy, na škole mě nejvíc baví ochrana lesů. Hrozně mě zajímá, jak se všechno tvoří od začátku až do konce. Od zalesňování přes těžbu až po zpracování dřeva. A líbí se mi i ta zvěř. Celkově se mi ten obor líbí a chtěla bych se mu věnovat," plánuje.

Mezi střelci z pistole přitom moc myslivců není. „Z praxe znám ještě puškaře Petra Nymburského, který má blízko k myslivosti. Ale jinak se myslivci většinou dostávají spíš k brokovnicím a kulovnicím a v pistoli ještě nikoho dalšího neznám," dodala mladá střelkyně.

Úspěchem v Estonsku pro Kláru Ticháčkovou sezóna neskončila. Už příští víkend se vypraví na mistrovství ČR ve střelbě ze vzduchovky. Na jaře pak plánuje další trénink, závody a také výjezdy do Berlína.