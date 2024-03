Nejlepšího průměrného výsledku v obou testovaných předmětech dosáhli vloni u přijímaček uchazeči o čtyřletém studiu na Lepařově gymnáziu v Jičíně. Škola patří k nejvyhledávanějším v okolí, každoročně je mezi uchazeči velká konkurence, o čemž svědčí i průměrné skóre v testech z českého jazyka. Vloni v průměru uchazeči o studium na jičínském gymplu úspěšně vyřešili 72,2 procent úloh. Nezaostávali ani v matematice, v té uspěli průměrně v 57,9 procentech.

Podle ředitele gymnázia Miloše Chlumského však dobře napsaný test k přijetí nestačí. Přestože je skóre u jednotných přijímacích zkoušek velkou součástí úspěchu, škola hledí také na snažení žáků v posledních ročnících základní školy. Na účasti na olympiádách a dobrých známkách na vysvědčení lze nahnat až 30 bodů k dobru.

Tohle jsou základní školy na Jičínsku, jejichž žáci nejlépe zvládají přijímačky

Deváťačka Pája ze Sobotky se sice místo na gymnázium hlásí na studium asistence zubního technika, na přijímačky se však chystá svědomitě. I na této škole je velký počet uchazečů, nelze tedy nechat nic náhodě. Na testy se připravuje na specializovaných cvičeních ve škole, dojíždí také na přípravné kurzy do Mladé Boleslavi a na kontě má i několik olympiád. Ty jsou ale podle ní snazší, než jednotné testy od CERMATu. "Je to víc o logice a porozumění textu," říká. Pro přípravu na přijímačky je to ale dobrá průprava, mohla si tak vyzkoušet, co s její psychikou udělá časový limit a stres.