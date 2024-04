Odložit některé aktivity může zachránit život, upozorňuje iniciativa, se kterou přišla Česká asociace pojišťoven. Třetí duben je dnem, kdy se symbolicky zpozdí některé události našeho života, abychom si uvědomili, že spěcháme zbytečně a často v těch nejhorších okamžicích, tedy i za volantem. Jen v loňském roce zemřelo podle Police ČR na českých silnicích kvůli nepřiměřené rychlosti 138 lidí.

Žijeme v hektické době, v éře neustálého závodu s hodinami, minutami a vteřinami. Snažíme se stihnout i to, co se stihnout nedá. Spěcháme, protože nemáme čas. Je to právě spěch, který je podle průzkumu České asociace pojišťoven hlavním důvodem, proč řidiči překračují povolenou rychlost. Devět z deseti řidičů přiznává, že porušuje rychlostní předpisy a 43 % řidičů spěchá, protože dohání zpoždění. (data byla získána z výzkumu realizovaného v březnu 2021 společností Behavio na reprezentativním vzorku obyvatelstva ČR) Za posledních deset let způsobili řidiči v nepřiměřené rychlosti celkem 134 891 dopravních nehod. Z nich téměř polovina, tedy 51 488, skončila s následky (analýza Portálu nehod – rychlost v letech 2014 až 2023).

Národní den bez spěchu navazuje na úspěšný projekt 13 MINUT. Cílem je podnítit veřejnost k zamyšlení se nad nebezpečími, která přináší nepřiměřená rychlost a spěch za volantem. Jde o výzvu všem řidičům, aby zpomalili a přemýšleli o tom, zda skutečně potřebují kvůli spěchu riskovat své zdraví i zdraví ostatních.