Střecha na radnici potřebuje opravu. Kdy začnou práce?

Jičín – Radnice nechá zpracovat projektovou dokumentaci na opravu chátrající střechy městského úřadu na Žižkově náměstí. Stát by měla 395 tisíc korun bez DPH.

JičínFoto: Archiv

Střecha je ve špatném stavu. Pokud by se nepřistoupilo k rekonstrukci, mohly by se náklady vyšplhat do mnohem vyšších částek. A tomu chce vedení města předejít.



Nechá proto projektanta, aby provedl zaměření a průzkum, a do čtrnácti týdnů zpracoval potřebné dokumenty.



Vzhledem k blížícím se komunálním volbám (5. a 6. října) ale připadne rozhodnutí o samotné rekonstrukci zřejmě až novému vedení města.



Aktuálně se předpokládá, že stavební práce by se mohly uskutečnit v letech 2019 nebo 2020.