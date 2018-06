Strážci Prachovských skal vrací řád do přírodní rezervace

Obchod - Obchod Obchodní zástupce 20 000 Kč

Obchodní zástupci OBCHODNÍK/-ICE. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: OBCHODNÍK/-ICE - pracoviště Nová Paka., , Do našeho týmu AUTAČESKY hledáme obchodníka., Cítíte, že je na čase jít překonávat nové překážky, nové výzvy a hledat nový smysl Vaší práce? Baví Vás obchod? Pojďte s námi učit auta česky a staňte se naší #1., Co by měl takový obchodník dělat?, Ano, uhodli jste... Většinu dne nezavřete pusu a budete telefonovat a e-mailovat se zákazníky. Ale nebojte se, žádné studené kontakty, jen zákazníci, kteří o češtinu do auta opravdu stojí. Na prvním místě je spokojenost zákazníka a přesné zpracování zakázky. Někdy nevíte, na které číslo zavolat dřív, takže se u nás nudit rozhodně nebudete., Jaké vlastnosti se podle nás obchodníkovi hodí?, Cílevědomost a orientace na výsledek. Umění vcítit se do pozice zákazníka, přizpůsobit se jeho stylu řeči. Trocha hereckého nadání, překonat vlastní pocity a zákazníkovi dopřát ten nejlepší zážitek z nákupu. Všímáte si vystupování obchodníků, když nakupujete a přemýšlíte, jak by to šlo udělat lépe? Pak jste náš člověk., Co nabízíme:, - Nové výzvy a zkušenosti každý den, - Možnost překonávat sám sebe i ostatní, - Zajímavé ohodnocení, - Příjemný tým, který Vás podpoří, poradí i povzbudí, - Pěkné zázemí naší provozovny, , V případě zájmu nám pošlete životopis a pár zajímavých slov o sobě na e-mailovou adresu asistentka@autacesky.cz nebo nás rovnou překvapte návštěvou v Nové Pace, Krkonošská 267. Těšíme se na Vás.. Pracoviště: Rrt s.r.o. (267), Krkonošská, č.p. 267, 509 01 Nová Paka. Informace: Tereza Ulrichová, .