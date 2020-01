Tyto a desítky dalších informací a srovnání lze vyčíst z výsledků průzkumu společnosti Dáme jídlo, které má Deník k dispozici. Společnost vycházela z údajů shromážděných během jednoho roku ve 150 městech a obcích České republiky.

Prostý zájem o jídlo - v časech, sortimentu i cenách - říká mnohé o našich zvycích, odlišnostech i měnících se chutích. Čas jídla podle výsledků průzkumu pomalu dělí Českou republiku na hlavní město Praha a zbytek.

Oběd v poledne

Zatímco onen zbytek včetně Královéhradeckého kraje trvá na obědě v poledne a večeři nejpozději v sedm, Pražané svůj čas na hlavní jídla dne posouvají - a to dokonce i hodinu oproti ostatním. Noční život z hlediska objednávání jídla dělí republiku také na dvě části: do té první patří celá Morava a s ní Praha, kde se žije takzvaně nonstop a rozvážkové služby brázdí zdejší ulice i od večera do rána, do té druhé pak ostatní kraje v čele s Královéhradeckým, který - alespoň podle téměř nulových nočních objednávek - o půlnoci spí.

Pokud jde o chutě a vkus, vládne v objednávkách napříč celou republikou bez výjimek pizza, burger, pho bo a svíčková.

Nejdražší pizza v republice

Překvapivý rozdíl ovšem nabízí tabulka cen za jednotlivá jídla: zatímco v Královéhradeckém kraji se konzumuje naprosto nejdražší pizza v celé republice (v průměru za 182 korun, o 30 korun více než v Praze), naopak za pár korun lze v kraji koupit vietnamskou polévku pho bo, která za branami kraje stojí kolem dvou stovek.