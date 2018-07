Stop na pětatřicítce u Hořic. O víkendu ji překlene lávka

Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných) ŘIDIČ/-KA DODÁVKY. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: ŘIDIČ/-KA DODÁVKA, V případě zájmu pište na e-mail: milan.moravec@seznam.cz, Požadujeme samostatnost, zodpovědnost, řidičský průkaz skupiny B. Práce od pondělí do pátku, víkendy volné. Destinace převážně po ČR s občasným výjezdem do EU., Vhodné i pro občany EU.. Pracoviště: J.a.a.f. s.r.o. - pracoviště jičín, Šibeňák, č.p. 892, 506 01 Jičín 1. Informace: Milan Moravec, +420 608 928 080.

Stavebnictví - Stavebnictví Ostatní stavební technici 23 800 Kč

Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu TECHNIK/ČKA PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVEB. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23800 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: TECHNIK/ČKA PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVEB - pracoviště Jičín., Životopisy zasílejte na adresu: ludmila.vlckova@uskhk.eu , Do předmětu uveďte "technik PRS JC". Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru., Požadujeme:, - vzdělání SPŠ stavební nebo VŠ obor dopravní stavby (i pro absolventy), - znalost stavebního zákona výhodou, orientace v ČSN, - řidičský průkaz sk. B, - znalost práce na PC (Microsoft Office: Word, Excel, Outlook), - samostatnost, flexibilita, spolehlivost, Náplň práce:, Při přípravě staveb - Připravuje podklady pro investiční záměry. Zajišťuje přípravu staveb, zadání vypracování projektové dokumentace (průzkum, diagnostika a stavební dokumentace), její posouzení a schválení. Zajišťuje majetkovou přípravu staveb (příprava podkladů pro správní řízení, zjištění vlastníků nemovitostí a další podklady pro jednání o výkupech pozemků, příprava příslušných smluv. Zajištění povolení staveb dle stavebního a silničního zákona, projektových dokumentací, zpracování technických podkladů pro výběrová řízení objednatele. Vypracovává jednoduché rozpočty staveb., Při realizace staveb - Zajišťuje výkon technického dozoru staveb. Provádí kontrolu jakosti u zhotovitelů dle platných předpisů a odpovídá za převzetí prací a fakturaci stavby dle schválené PD. Zajišťuje užívání stavby dle stavebního zákona. Připravuje podklady pro zařazení stavby do majetku objednatele. Zajišťuje majetkové vypořádání dokončené stavby, kontroluje dodržování stavebního zákona a předpisů o dokumentaci staveb, účastní se posuzování, schvalování a uvádění do trvalého provozu staveb na spravované silniční síti. Zajišťuje potřebné podklady pro realizaci dotačních titulů. Sleduje stavbu v záruční době, v případě výskytu vad, zajišťuje jejich odstranění. , Nabízíme:, - dobré zázemí stabilní společnosti, pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, - stravenky v hodnotě 100,- Kč, - průměrná roční hrubá mzda 380.000,- Kč včetně odměn, základní mzdové ohodnocení 23.800,-Kč, - příspěvek na "penzijní připojištění nebo spoření" ve výši 1500,- Kč/měsíc, Termín nástupu:, - dohodou. Pracoviště: Údržba silnic královéhradeckého kraje a.s., oblast jičín [741], M. Koněva, č.p. 467, 506 01 Jičín 1. Informace: Ludmila Vlčková, +420 495 540 219;725 929 139.