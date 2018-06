Stop Babišově vládě s komunisty

Jičín - Tisíce demonstrantů v ulicích měst a na obecních návsích chce v úterý navečer vyjádřit svůj nesouhlas s Babišovou vládou, která vzniká za podpory komunistů.

Protest proti premiérovi v demisi Andreji Babišovi. Ilustrační fotoFoto: Milan Drašnar

„Oslovili jsme naše signatáře, aby dali najevo, že nesouhlasí s tím, jaká vzniká vláda,“ uvádí za organizátory setkání Martin Minář. „Zúčastním se setkání v Praze, je nutné dát najevo svůj názor. Václav Havel také stále psal do prezidentské kanceláře a hodně lidí si myslelo, že to nemá smysl, ale nakonec to svůj smysl mělo,“ říká odhodlaně starostka Železnice Dana Kracíková (Starostové a nezávislí).

V Nové Pace se lidé sejdou na Masarykově náměstí. „Můj osobní názor je, že důvody k setkání jsou vážné, a je správné, že současná společnost se takto vyjadřuje. Osobně sdílím stejné názory,“ vyjadřuje se k akci starosta Nové Paky Josef Cogan (Sportovci pro Novou Paku) a slibuje: „Jako občan dorazím.“ Jičínský starosta Jan Malý (ANO) je právě ve Španělsku. „Kdy to bude, dneska?“ podivoval se a dodal: „Hnutí ANO vyhrálo volby, tak ať legitimně postaví vládu. A jestli chce proti tomu někdo demonstrovat, tak ať si demonstruje. Je svoboda projevu.“

Hlavní demonstrací vyvrcholí v úterý večer v 18 hodin třetí vlna úterních protestů proti premiérovi v demisi Andreji Babišovi také na náchodském náměstí. V úterý 22. května proběhl v Náchodě „Němý protest“, kterého se zúčastnilo asi 30 lidí se zalepenými ústy, kteří tak originálním způsobem protestovali proti Babišovu “mlčení” k otázkám veřejnosti.

O týden později se uskutečnil „Pokličkový protest“, kdy se hlasitý průvod 80 – 100 účastníků s transparenty v rukou vydal na cestu centrem města. Dnes účastníci vyzvou premiéra v demisi Babiše k odstoupení. Podobné protesty se odehrají ve více než 70 městech ČR. „Vyrobte transparenty, přineste pokličky, píšťalky, chřestítka a hudební nástroje a přijďte! Vyjadřovat své postoje, spolčovat se, sdružovat se a shromažďovat se je základním kamenem občanské společnosti, je to právo a v určitém smyslu i povinnost občanů,“ zve na dnešní protest náchodský iniciátor Rudolf Rousek.

Kde se bude protestovat

Protestní setkání mají za cíl dva požadavky: Aby byl premiérem republiky jmenován někdo, kdo není trestně stíhaný, má čisté lustrační osvědčení a má vyjednanou většinu ve Sněmovně a aby ANO i ČSSD odmítly vznik vlády závislé na podpoře komunistů. Do protestní akce se na Královéhradecku zapojí Jičín (Valdštejnovo náměstí), Nová Paka (Masarykovo náměstí), Trutnov (Krakonošovo náměstí), Vrchlabí (nám. T.G. Masaryka), Hradec Králové (Masarykovo náměstí a poté AC klubovna), Náchod a Malé Svatoňovice.