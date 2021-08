Hrad Kost, který v současnosti vlastní rodina Kinských dal Borgo, rozhodně nebylo snadné ani levné opravit. Bylo třeba kompletně odvodnit horní část areálu, stabilizovat podloží a některé masivní zdi a doplnit část dlažby. Bylo také potřeba sanovat veškeré hradby a také skálu, na které hrad stojí. Podle Macháčka bylo nutné celou

Takto významná kulturní památka vyžaduje citlivost při jakýchkoliv rekonstrukcích a důkladné archeologické průzkumy, aby při opravách nedošlo k znehodnocení cenného dědictví. Opravy začaly v roce 2019 a podařilo se na ně získat dotaci z evropského Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Ta pokryje asi 80 procent uznatelných nákladů.

V sezóně je hrad přístupný od úterý do neděle vždy od 9 do 18 hodin, v dubnu a v říjnu pouze o víkendech. Momentálně už jsou v provozu všechny prohlídkové okruhy. Pokles návštěvnosti kvůli pandemii covidu ale bude mít vliv na příští projekty.

Jedná se o dosud nejkomplexnější rekonstrukci v moderní historii hradu. Určitě ale není poslední. "Samozřejmě máme naplánované další opravy, i když třeba menšího rázu. Ale takhle velkou rekonstrukci hrad absolvuje přibližně jednou za osmdesát let," říká Macháček. Přestože změny nejsou pro prvonávštěvníka Kosti na první pohled patrné, podle kastelána jsou skutečně markantní. To potvrzují i někteří návštěvníci. "Udělali kus práce. Když jsem tady byl naposledy, ještě stálo lešení. Mám radost, že se to povedlo takhle spravit," pochvaluje si Bedřich, rodák za Sobotky, který hrad navštěvuje od dětství a zná ho prý jako své boty.

Stavebním pracem předcházel rozsáhlý archeologický průzkum, při kterém se objevily důkazy ilustrující vzhled hradu ve 13. století. Zároveň je podle nic možné datovat vznik hradu přibližně o sto let dále do minulosti, než se původně předpokládalo. Podrobné výsledky průzkumu ale ještě nejsou známy a jsou předmětem dalšího bádání.

Kost spadá do katastrálního území vesnice Podkost, která náleží pod obec Libošovice. Každý rok hrad do lokality přitáhne desítky tisíc turistů a tvoří tak významnou součást místní ekonomiky. Letošní rok ale turistům v okolí příliš nepřál. V dubnu zakázala správa CHKO Český ráj vjezd cyklistům do přilehlého údolí Plakánek, který doplňuje oblíbenou žlutou turistickou trasu. I na druhé straně Plakánku směrem do Vesce u Sobotky mají letos návštěvníci smůlu. Kvůli kůrovcové kalamitě ji byli ochranáři nuceni uzavřít úplně, dokud se nepodaří vytěžit napadené dřevo.

V sezóně je hrad přístupný od úterý do neděle vždy od 9 do 18 hodin, v dubnu a v říjnu pouze o víkendech. Momentálně už jsou v provozu všechny prohlídkové okruhy. Pokles návštěvnosti kvůli pandemii covidu ale bude mít vliv na příští projekty.

„Sice jsme přišli jen o úvodní měsíce sezóny, ale i tak jsou prohlídky značně limitované. Máme omezenou kapacitu a dispozice hradu nám neumožňují dělat víc prohlídek najednou. Zatímco v letech před pandemií navštívilo hrad až 1400 lidí denně, letos je to okolo 700. To s sebou nese i pokles financí, takže musíme do budoucna hodně přemýšlet,“ říká Macháček.

Stavební část rekonstrukce je nyní sice u konce, ale pokračují ty nestavební. „Na hradu dále pracujeme po stránce udržitelnosti a od začátku roku 2022 plánujeme odstartovat druhou část projektu IROP. Budeme mít odevřeno po celý rok,“ doplňuje kastelán.