Fairtradové školy přidávají globální rozvojová témata do výuky, využívají fairtradové výrobky a aktivně pracují na informování veřejnosti. Zapojení do kampaně školám přináší posílení dobrého jména, vzdělávání žáků praktickým příkladem, zajímavé náměty pro výuku a přidanou hodnotu ve srovnání s jinými školami.

"Vysvětlujeme dětem globální souvislosti. To, že my žijeme v relativně přívětivém prostředí, neznamená, že tak žijí všechny děti. Tím, že projekt podporujeme, můžeme dětem na druhém konci světa svým způsobem pomoci," vysvětluje ředitel školy Pavel Berný.

V MŠ se paní učitelky rozhodly formou her a omalovánek již od nejmenších přiblížit rozdílné životní podmínky dětí v různých částech světa. Na vyšším stupni ZŠ je již problematika spravedlivého obchodu trvale zařazena do výuky zeměpisu nebo občanské výchovy.Škola také pořádá informační výstavy a projektové dny o podmínkách pěstitelů kávy, kakaa, banánů z Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Ve školní jídelně třeba připravili i oběd s fairtradovými potravinami a zároveň si strávníci mohli přečíst nástěnku s informacemi, co spravedlivý obchod je a jaké jsou jeho principy a zásady.

Původně se měla dnes už sto a jeden rok stará základní škola po rekonstrukci otevřít už v lednu. Nakonec ji slavnostně uvedli do provozu krátce po začátku školního roku.Zdroj: Deník/Kateřina Chládková

Své důvody zapojení do kampaně popisuje i učitel biologie a chemie a člen řídicí skupiny Václav Hylmar. „Podporu Fairtrade chápu hlavně jako významnou pomoc pěstitelům a dělníkům z chudých oblastí světa, jejich rodinám, ale zároveň i jako významný krok pro udržení biodiverzity naší planety,“ říká. Zapojení vítají také děti. "Fairtrade, to je pro mě spravedlivý obchod, spravedlivé ceny," doplňuje žákyně 8.třídy Kristýna Skřivánková

Titul předal učitelům a žákům ředitel Fairtrade Česko a Slovensko Lubomír Kadaně. "Vezměme si třeba čokoládu. Je smutnou skutečností, že většina pěstitelů kakaa si nevydělá ani na pokrytí základních potřeb. Podle výzkumů si vydělají průměrně méně než jeden dolar denně. Toto se Faitrade snaží napravit," vysvětluje.

Rekonstrukce budovy druhého stupně ZŠ Kopidlno trvala více než dva roky a na jejím financování se spolupodílela EU, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí a Královéhradecký kraj. Dotace tak pokryly více než dvě třetiny z celkových nákladů 66 milionů korun. "Jsem moc ráda, že se podařilo akci uskutečnit a i malé město, jako je Kopidlno, díky dotacím mohlo získat reprezentativní a moderní školu, na kterou můžeme být pyšní," pochvaluje si starosta města Hana Masáková.