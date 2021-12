"Spadl nám obrovský kámen ze srdce a osobně jsem nadšená z toho, jak to dopadlo," pochvaluje si starostka Kopidlna Hana Masáková. Momentálně jsou v plném proudu uklízecí práce a brzy bude následovat stěhování do nových tříd a kabinetů. Žáci by se mohli do zbrusu nových lavic posadit začátkem druhého pololetí.

Hned na první pohled upoutá kolemjdoucího umně vyvedená fasáda. I když město vyšla na tři miliony navíc, nakonec se rozhodli zrestaurovat původní secesní reliéfy, které stoletou budovu zdobí z vnějšku. "Myslím, že na opravenou školu můžeme být právem hrdí. Líbí se mi, že se podařilo do obrazců zakomponovat i našeho kopidlenského kozlíka, který se nyní skví nad předním vchodem. Vzali jsme to opravdu z gruntu a nechali vyčistit také sochu Masaryka před školou," ukazuje starostka.

Právě s fasádou se ale pojily i nemalé komplikace. Kvůli covidu totiž přišla firma, která školu opravovala, o zkušené řemeslníky z Ukrajiny, ti místní se museli některé činnosti učit za pochodu. Pandemie ale zkomplikovala rekonstrukci i v dalších ohledech. "Museli jsme se potýkat třeba s opožděnými dodávkami materiálů. Měli jsme mít hotovo už před několika měsíci. Ale například skelnou vatu, kterou jsme objednali loni v prosinci, jsme dostali až v červenci. Přitom za normálních okolností by tu mohla být v lednu," vysvětluje Masáková.

Kopidlenská základka na dobové fotografii.Zdroj: Archiv

Důraz na odbornost

Už při plánování rekonstrukce učeben počítali v Kopidlně s tím, že se budou zaměřovat na to, aby byly nové učebny uzpůsobené výuce odborných předmětů. Do historické budovy školy se tak nastěhovalo moderní vybavení a rozložení učeben například fyziky, chemie nebo informačních technologií. "V chemické laboratoři jsme nechali instalovat speciální lavice s umyvadly, digestoř na pokusy a speciální regály s kovovými policemi, aby v nich mohly být uskladněné chemikálie. Umyvadla jsme chtěli i ve fyzice, ale nakonec jsme od toho upustili. Když budou vyučující potřebovat vybavenější laboratoř, bude to na vzájemné domluvě," doplňuje Masáková. Budova také dostala kompletně novou vzduchoinstalaci, která je v každém patře řízená ze strojovny.

Původně chtělo město představit nově opravenou školu v plné parádě při velkolepém dni otevřených dveří. Kvůli zdržení a hlavně kvůli současné epidemické situaci se ale vedení rozhodlo nechat oficiální představení na jaro. "Ve stínu covidu jsme museli zrušit celý adventní program a nakonec nebude ani oslava stého jubilea školy. Teď nás čeká ještě hodně práce s úklidem, ale vypadá to, že by žáci mohli do lavic usednout už na začátku druhého pololetí. Bylo to pro ně náročné období, kdy se museli těsnat na prvním stupni spolu s mladšími dětmi a využívat různé prostory, aby se do školy všichni vešli," doplňuje Hana Masáková.

Nově opravenými a vymalovanými chodbami provádí starostka s nadšením. Podle jejích slov je dokončení takto velké investice obrovským úspěchem. Městu se na rekonstrukci podařilo získat hned několik dotací z Integrovaného regionálního operačního programu, od ministerstva financí a pro místní rozvoj, od Královéhradeckého kraje a z Operačního programu životního prostředí. Z městského rozpočtu šlo na opravy 18,4 milionu korun. "Může se to zdát hodně, ale z šedesátimilionové investice je velký úspěch, že jsme velkou většinu pokryli z dotací," říká. Škola by tak měla být hotová a připravená na vyučování. Do budoucna by ale podle Masákové chtěli ještě vytvořit nové hřiště na školním dvoře.