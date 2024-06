Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje rozdělí v aktuálním akademickém roce čtyři miliony korun mezi 29 úspěšných žadatelů z řad studentů lékařství. Kraj tak pokračuje v motivování studentů medicíny k setrvání v jednom ze zdravotnických zařízení v regionu.

„Naším hlavním cílem je vyřešit nedostatek zdravotnického personálu, což je celorepublikový problém. Zaměřujeme se pochopitelně zejména na lékařské obory, ve kterých je personální posílení nejvíce zapotřebí. Mediky kraj takto podporuje už od roku 2016 a za tu dobu získal do nemocnic v regionu téměř dvě stovky mladých lékařů a lékařek,“ vysvětlil radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink.

Kraj podporuje stipendiem ve výši 150 tisíc korun studenty z oborů pediatrie, radiologie a zobrazovací metody, vnitřní lékařství, anesteziologie a intenzivní medicína, všeobecné praktické lékařství a neurologie. Stipendium 100 tisíc korun pak získají vybraní žadatelé z oborů chirurgie, psychiatrie, rehabilitační a fyzikální medicína a gynekologie a porodnictví.

Hlásit se o stipendium mohli zájemci z řad studentů posledních ročníků studijního programu všeobecného lékařství z celé České republiky. Vyšší částku nadační fond nakonec poskytne 23 úspěšným žadatelům a nižší částku pak získá dalších šest mediků. Celkově tak rozdělí přes čtyři miliony korun.

Povinností všech stipendistů bude vykonávat po dobu dvou let odbornou pracovní činnost u některého z poskytovatelů zdravotních služeb přímo na území Královéhradeckého kraje, a to minimálně na 0,6 pracovního úvazku. Pracovní smlouvu musí uzavřít do tří měsíců od ukončení studia s tím, že pracovní poměr musí vzniknout do šesti měsíců od ukončení studia.