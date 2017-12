Štědrý den byl teplotně výrazně nadprůměrný, padly i rekordy

Doba, po kterou lidé v Česku pobírají důchod, je stále delší. V průměru se od roku 2000 protáhla o čtyři roky z 20 na 24 let. Ženy v penzi zůstávají průměrně 27 let a sedm měsíců, muži 19 let a měsíc. Vyplývá to z nové důchodové statistické ročenky, kterou zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).