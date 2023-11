/MAPA stávkujících škol uvnitř článku/ Do pondělní stávky učitelů proti připravovaným škrtům se zapojí také celá řada škol na Jičínsku. V pondělí zůstane doma například většina dětí školou povinných v Jičíně, Nové Pace i v Hořicích. Stávkovat budou také školky a zapojí se i střední školy.

Prázdná třída. Ilustrační foto.

„Jsme střední škola, která chystá studenty na vysoké školy a na přijímačky, takže snížení počtu hodin v rámci PHmax se nás jako gymnázií dotýká asi nejvíc. Hrozí nám snížení až o desítky hodin, takže je to pro nás nyní klíčové téma," vysvětlil Deníku důvod zapojení v plném rozsahu ředitel Lepařova gymnázia v Jičíně Miloš Chlumský.

Do stávky se na jičínském gymnáziu zapojí 100 procent všech učitelů a dalších pracovníků školy, kteří si pondělek vykáží jako překážku na straně zaměstnance. Studenti budou muset zůstat doma. „Stávka se bude týkat celého pondělku, dnes jsme vydali prohlášení, které jsme poslali rodičům a zřizovateli. Dopoledne nebude vyučování a škola zůstane zavřená, odpoledne tam v pondělí žádné výukové bloky a semináře nejsou, takže prakticky se bude stávka týkat celého dne," doplnil Chlumský.

Stávkovat se bude také na Zemědělské akademii a Gymnáziu v Hořicích a na Gymnáziu a Střední odborná škole pedagogické v Nové Pace. „Zapojujeme se v plném rozsahu, do stávky se zapojí celkem 62 ze 64 zaměstnanců školy. Zavřeme školu, nebude se vyučovat, zavřená zůstane také jídelna a všechny školní kluby," uvedl ředitel novopackého gymnázia Pavel Matějovský.

Nejen gymnázia, ale také odborné střední školy zůstanou v pondělí 27. listopadu na většině míst zavřené. Na Masarykově obchodní akademii v Jičíně se do stávky zapojí 24 ze 34 učitelů. „Ve středu mi stávkový výbor doručil oznámení, ze kterého vyplývá, že 24 ze 34 učitelů bude stávkovat. Proto jsme vyhlásili ředitelské volno, jelikož těch zbylých deset není s to celou výuku zajistit," vysvětlil ředitel MOA Ondřej Švanda.

Oproti tomu na hořické kamenářeké a sochařské škole se přeci jen bude učit, i když v omezeném režimu. „Do stávky se zapojíme částečně, část učitelů stávkovat bude, část ne. Jsme tak schopní pokrýt vyučování maturitních ročníků, aby studenti před maturitou o výuku nepřišli. Nižší ročníky se učit nebudou," řekl Deníku ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sochařské a kamenické Petr Malý.

Jak to bude ve školkách?

Stávkovat se bude také na naprosté většině základních škol, zapojí se také některé mateřinky, část školek ale zůstane otevřená.

Například v Nové Pace budu stávkovat obě městem zřizované základní školy. Na ZŠ Husitské v Nové Pace se do stávky zapojí většina bedagogických i nepedagogických pracovníků, zavřené zůstanou také družiny. „Naší školy se velmi dotýká snížení počtu hodin, které můžeme odučit. V našem případě již nebudeme moci dělit některé vyučovací hodiny a učit tak efektivněji zejména v ročnících s velkým počtem žáků (dělení tříd na jazyky, omezení nabídky volitelných předmětů, tandemová výuka)," vysvětlil v prohlášení ředitel školy Zdeněk Burkert.

„Mateřské školy zůstanou v provozu. Sice se někteří učitelé do stávky zapojí, provoz školek ale bude zajištěn," doplnila vedoucí odboru školství a kultury v Nové Pace Šárka Haklová.

Na ZŠ Na Habru v Hořicích se rozhodli stávkovat všichni zaměstnanci školy, provoz všech školních zařízení včetně družiny bude v pondělí přerušen. „Důvodem stávky NEJSOU PLATY UČITELŮ, jak se mnozí domnívají a jak je mylně prezentováno. Nedovedeme si představit, že omezíme efektivní výuku a začneme ji osekávat a redukovat, aby se ušetřilo," vysvětlil ředitel školy Roman Chalupa. V Hořicích zůstanou zavřené také ostatní základní i mateřské školy.

Stávkovat se bude také na základních školách v menších městech a obcích. Zavřeno zůstane po víkendu například na ZŠ a MŠ v Libáni, Masarykově ZŠ a MŠ v Železnici, ZŠ a MŠ Lužany i v Milovicích u Hořic. Stávku podpoří také školy v Dobré Vodě a v Chodovicích u Holovous.

V Jičíně vstoupí do stávky všechny čtyři městem zřizované základní školy. Kvůli stávce nebudou schopné zajistit ani částečný provoz, zavřené proto zůstanou také školní jídelny a družiny. Z pěti mateřských škol se do stávky zapojí čtyři, v provozu zůstane pouze MŠ U Kina. „Ale ne proto, že by se stávkou nesouznili, jen nemají odborovou organizaci, která by stávku zorganizovala," vysvětlil vedoucí jičínského odboru školství Miroslav Kazda.

Doplnil také, že v provozu zůstane také ZUŠ a jičínský K-klub. „K-klub a ZUŠ stávkovat nebudou, ne však že by s myšlenkou stávky nesouhlasili, ale jejich provoz funguje na trochu jiném principu, rodiče si za kroužky dětí platí a proto tyto dvě organizace zústanou v provozu, aby rodičům v den stávky alespoň částečně ulevily," dodal Kazda.