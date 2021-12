Parkování okolo jičínské nemocnice je nekonečný příběh. Dokud se v areálu smělo parkovat bez placení, byl často problém najít místo, auta parkovala, kde se dalo, a tím bránila průjezdu sanitek. Z toho důvodu se letos na jaře s dokončením nového vjezdu a vrátnice rozhodlo vedení nemocnice parkování v areálu zpoplatnit. Částka není vysoká, za hodinu zaplatí pacienti 20 korun, za celodenní parkování pak 200 korun. Platí se až při výjezdu z areálu, částku podle parkovacího lístku vypočítává automat u výjezdu z nemocnice. "Po zkušebním provozu placeného parkování jsme vychytali některé mouchy, takže nyní je první půl hodiny parkování zdarma, lidé s průkazkou ZTP mají ještě větší zvýhodnění, pro ně jsou zdarma první čtyři hodiny," vysvětluje současnou situaci provozně-technický náměstek nemocnice Josef Kubíček.

Poplatek vyřešil problém s přeplněným parkovištěm

Zavedení poplatku za parkování vyřešilo nemocnici zásadní problém s přeplněným parkovištěm v areálu. Řidiči neochotní za parkování platit se se svými vozidly přesunuli do přilehlých ulic okolo nemocnice. Tím se jim ale výrazně prodlouží cesta k lékaři. "I v areálu je pro lidi o berlích často problematické dojít z parkoviště k doktorovi, natož pak z okolních ulic. Myslím, že v ulici před nemocnicí by neměla chybět místa pro ty, kteří potřebují na vystupování kvůli vozíkům nebo berlím více prostoru. Podle mě by se to dalo zařídit. Když má kraj na zaplacení stavby velkého nového pavilonu, mohl by myslet i na invalidy," doplňuje J.B.

Momentálně je v areálu nemocnice počet parkovacích míst omezený kvůli probíhající stavbě. Místa vyhrazená pro invalidy jsou v areálu zatím dvě, s dokončením Pavilonu A by ale měla vzniknout další. "Součástí projektu je vytvoření asi čtyřiceti míst, z nichž bude několik vyhrazeno pro lidi s omezenou možností pohybu. Na podnět jednoho z pacientů jsme se zároveň rozhodli otevřít jednání s Policií ČR, aby nám povolila dvě místa v Bolzanově ulici vyhradit pro lidi se ZTP," říká Kubíček. Úzká silnice a omezený prostor totiž neumožňuje vytvořit vyhrazené stání podle norem, je tedy nutné s policisty vyjednat výjimku. Zda se to podaří je ale otázkou dalších jednání.

Parkovací dům?

V lokalitě na Čeřovce se problém s parkováním řeší už řadu let. Kvůli husté zástavbě rodinných domků s předzahrádkami a úzkými silnicemi, zde mají často problém zaparkovat i rezidenti. "Lidé, kteří bydlí v ulicích okolo nemocnice často parkují na předzahrádkách a snaží se vymyslet jiná provizorní stání pro auta u vlastních domů. Jakmile do ulic najedou návštěvníci nemocnice a zablokují je zaparkovanými auty, komplikuje se tak průjezdnost úzkými ulicemi," vysvětluje jičínský místostarosta Petr Hamáček. Kvůli covidu a zvýšenému zájmu o testování a očkování v nemocnici se počet přijíždějících aut ještě zvýšil. I proto se město rozhodlo částečně omezit průjezd k nemocnici od Lipové aleje.

Na rozšíření možností parkování v lokalitě odkazuje také územní plán města. "Částečně by situaci mohl řešit parkovací dům, který je v územním plánu navržený na místě bývalého transfúzního oddělení v Bolzanově ulici. Jakmile by se množství aut, které dnes postává v okolí nemocnice, rozprostřelo do několika pater, mohlo by to přeplněným ulicím ulevit," doplňuje tajemník města Peter Bareš.

Lze ale předpokládat, že za parkování v novém parkovacím domě budou muset řidiči také zaplatit. Cena takové stavby se totiž podle zkušeností z jiných měst pohybuje v astronomických částkách.