Stavba Kauflandu čeká na razítka úředníků

Řídící pracovníci v oblasti obchodu LINK-BUILDER/KA. Požadované vzdělání: úsv. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: LINK-BUILDER/KA - pracoviště Lázně Bělohrad., V případě zájmu zasílejte životopisy na e-mail: TomasPoner@gmail.com, , Pro projekt zaměřený na mezinárodní optimalizaci pro vyhledávače hledáme do našeho týmu koordinátora zahraničního marketingu, linkbuildingu a PR, který má základní přehled o SEO, umí anglicky, nad prací přemýšlí a nespokojí se s průměrným výsledkem., Co vás čeká, -Návrh a plánování strategie (zaučíme), -Hledání zahraničních linkbuilderů a webů ke spolupráci, -Zadávání a kontrola práce zahraničních linkbuilderů (DE, HU, RO, PL, IT, FR, TR, GR, UK, RU, LATAM a další, vše v AJ), -Hledání linkbuilderů a webů ke spolupráci..., , Nabízíme, -Jistotu dlouhodobého zaměstnání, -Zajímavou práci, -Profesní růst, -Platový růst, -Možnost seberealizace, -Zajímavé platové ohodnocení, -Skvělý kolektiv, -Potřebná školení, -Konzultace s nejlepšími linkbuildery u nás, -Časem možnost práce odkudkoli po světě, , Požadujeme:, -Komunikativní znalost angličtiny, -Výborné organizační schopnosti a spolehlivost, -Výhodou jsou zkušenosti a přehled v linkbuildingu a obecně v SEO, -Možno i absolvent VŠ oboru Marketing a PR!, , Těšíme se na dlouhodobou spolupráci!, , http://ponermarketing.com/tym/seo-linkbuilder-ka/. Pracoviště: Tomáš poner, Na Zátiší, č.p. 527, 507 81 Lázně Bělohrad. Informace: Tomáš Poner, .