"Nechceme nijak bránit nebo blokovat výstavbu dálnice D35, ale požadujeme opravu poškozených částí dopravní infrastruktury v naší obci, která je nyní téměř nově vybudovaná," píše v podaném rozkladu starosta Sadové Dušan Jedlička.

Úsek D35 z Hořic do Sadové bude podle plánů první fází výstavby dálnice, která propojí Hradec Králové s Úlibicemi. Významně se tak uleví lidem ve vesnicích, které leží podél současného hlavního tahu I/35. Téměř 10,5 kilometru dlouhý úsek se měl podle původních plánů začít stavět už příští rok, ministerstvo dopravy z pozice zvláštního stavebního úřadu vydalo 14. října stavební povolení. To ale dosud kvůli dvěma podaným rozkladům nenabylo právní moci. S vysokou pravděpodobností se tak bude muset zahájení stavby o několik měsíců odložit.

Psali jsme již:

Jak uvedl starosta Sadové, vedení obce ani její obyvatelé se výstavbě dálnice nebrání. Mají pouze strach o stav silnice, po které budou přijíždět těžká nákladní auta, a o bezpečnost obyvatel.

"Stavebník má povinnost zamezit pohybu vozidel stavby mimo určené trasy. V praxi to ovšem znamená, že dopravci, kteří budou vybrání zhotovitelem této stavby D35, budou využívat, jako je to vždy a všude, nejbližší a pro ně ekonomicky nejúspornější trasy ke stavbě. To přináší pro naši obec stovky a stovky nákladních vozidel křižujících vesnici v obou směrech," uvedl starosta.

Projeďte se po dálnici D35 ze Sadové do Hořic ve videovizualizaci:

Zdroj: Youtube

Jelikož má zakázání průjezdu vozidel nad 3,5 tuny v moci pouze Policie ČR, požaduje Sadová detailní monitoring stavu silnice před a po stavbě, ale také v jejím průběhu.

Do podmínek stavebního povolení pak chtějí zařadit také závazek na uvedení silnice do původního stavu. "Povrchy komunikací nejsou vybudovány na takovou zátěž, jsou postaveny pouze na zhutněném povrchu bez kameninového základu," vysvětlil důvod k odvolání Jedlička.

Vyhláška ministerstva dopravy k podaným odvoláním je zveřejněna na úřední desce od 18. listopadu. Dotčené orgány mají pět dní na vyjádření a situací bude následně posuzovat ministr dopravy..

Trasa D35 ze Sadové do HořicZdroj: ŘSDO stav silnic po průjezdu těžké stavební techniky mají strach také vedlejší Sovětice. Právě od nich přišlo druhé odvolání, které je potřeba vyřešit před zahájením stavby. Ani Sovětice nechtějí podle místostarosty Aleše Krátkého stavbu blokovat. Požadují ale jasné vyřešení průjezdu ke staveništi. Podle plánu by měla nákladní auta projíždět obytnou zónou, jejíž komunikace jsou uzpůsobené pouze pro osobní auta.

Zároveň požadují lepší řešení příjezdové cesty k záchytné nádrži na dešťovou vodu po kolaudaci dálnice. Obcí navrhované řešení obsahuje buď úpravu komunikace III. třídy, aby byla schopná zvládnout průjezd těžkých aut s cisternami, nebo vytvoření náhradní příjezdové cesty, která povede mimo obytnou zónu.

Přestože podaná odvolání zřejmě stavbu úseku D35 neohrozí, s největší pravděpodobností dojde k několikaměsíčnímu zdržení. Podle dosavadního plánu Ředitelství silnic a dálnic by mělo být už příští rok vypsané výběrové řízení na zhotovitele, ještě v roce 2022 by se mělo začít stavět. Na stavbu by už v roce 2023 měla navázat výstavba dalších úseků, a to z Hořic do Úlibic a ze Sadové do Plotiště. Dálnice z Hořic do Sadové by měla být hotová v roce 2025, celou trasu z Hradce do Úlibic by si měli řidiči projet do konce roku 2028.