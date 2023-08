Statik rozhodl. Most přes železnici v Denisově ulici je zcela uzavřený

K poslednímu srpnovému dni se v Jičíně zcela uzavírá most přes železniční trať v ulici Denisova, a to i pro pěší. K uzavření došlo na základě odborného posouzení statika. Radnice proto žádá chodce, aby zákaz vstupu na most v zájmu vlastní bezpečnosti dodržovali. Omezený je navíc průchod na lávce u MŠ Máj.

Most přes železnici v Denisově ulici v Jičíně je zcela uzavřený i pro chodce. | Foto: MěÚ Jičín