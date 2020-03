Stát nepomůže, města se starají samy. Novopacká radnice rozdala 5 tisíc roušek

Novopacká radnice rozjíždí pomoc pro seniory nad 65 let a lidi v karanténě. Poté, co město koupilo od místního ústavu pět tisíc roušek a rozdalo je mezi lékaře, do lékáren a obchodů, přijalo další významná opatření. Nabízí služby pro zdejší seniory od 65 let a lidi v karanténě.

