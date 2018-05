Stát chce zrušit na Královéhradecku 17 matrik, starostové se brání

Královéhradecko – Sto padesát milionů chce ministerstvo vnitra ušetřit tím, že zruší přibližně třetinu matrik v Česku. Poukazuje na jejich nerentabilnost.

Ilustrační fotoFoto: archiv Deníku

Novinka se má dotknout zhruba 400 matrik většinou v menších městech, kde ročně provedou méně než 20 úkonů a do dvaceti kilometrů od obce je jiný úřad. Na Královéhradecku má skončit celkem 17 matrik. O záměru rozhodne ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar (za ANO) nebo jeho nástupce.

Vybrané matriky mají ukončit činnost k 1. 1. 2019. Zástupci ministerstva se v úterý sešli v Hradci Králové s pozvanými představiteli radnic z Královéhradecka a Pardubicka. Z Jičínska bojoval za zachování matriky starosta Miletína Miroslav Nosek, který s sebou vezl i podpisové archy.

„Z ministerstva přijeli s tím, že je rozhodnuto a že se budou matriky rušit,“ popisuje průběh setkání. Okamžitě se prý zvedla obrovská vlna nevole. „S ostatními starosty jsme se shodli na zachování matrik v současném stavu s tím, že jednotlivé úkony budou mít pevnou sazbu a tu bude stát obcím hradit,“ avizuje Nosek první výsledky. „Budeme na ministerstvo tlačit přes svaz obcí a měst, poslance i senátory, aby tato zhovadilost neprošla.“



Nosek také nemá strach, že by matrikářky přišly o práci. „Samozřejmě, matrikářka na plný úvazek je nesmysl, tak právě proto ten sazebník. Na úřadech ale zastává další úkony, v Miletíně například zařizuje výpisy z katastru nemovitostí, vede evidenci hřbitovů, odpadové hospodářství, poplatky za psy, spisovou službu.“



Miletínská matrikářka Alena Jalová pracuje na radnici pět let. „Podle mě je to krok od lidí. Je pravda, že výkonu na matrice není moc, ale její zrušení bude znamenat komplikace pro obyvatele a vzdálení této služby lidem,“ domnívá se.

Podle Jalové, která se jednání zúčastnila, bylo zpočátku zřejmé, že je rozhodnuto, ale v průběhu diskuse svitla šance na změnu. „Doufám, že matriky budou zachovány a jednotlivé úkony státem ohodnoceny a proplaceny,“ věří Jalová v úspěch.

Může dojít i na demonstrace



Starosta Machova Jan Krtička je skeptičtější. „Znechutilo mě to. Ač bylo prezentováno, že ministerstvo sbírá podněty k úpravě návrhu, je zřejmé, že v podstatě je o plošném principu rušení matrik rozhodnuto dopředu. Ministerstvo jen rozbíjí jednotu starostů tím, že nabízí jednotlivcům výjimky.“

Jan Krtička rovněž navrhuje zavedení matričních paušálů za jednotlivé úkony, direktivní rušení matrik mu připadá jako špatné řešení, kterému se bude bránit.



„Snahu vyvíjet budeme, plánujeme iniciativu v rámci sdružení místních samospráv, možná proběhne i nějaká demonstrace, ale zda bude mít nějaký účinek, těžko říct. Jsou před námi jednání v krajích. Na Hradecku bylo první, uvidíme. Ukáže to krátká doba, do července má být rozhodnuto,“ upřesnil Krtička.

„Budeme nadále sbírat názory z terénu, konečné slovo by mělo padnout na přelomu června,“ říká k průzkumu zástupce ministerstva David Sláma.