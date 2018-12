Starostové musí na kobereček kvůli střetu zájmů

Královéhradecko - Starostům, místostarostům a zastupitelům se dlouhodobě nelíbí zákon o střetu zájmů, který mimo jiné umožňuje nahlédnout do jejich seznamu majetku na internetu. Komunální politici doufají ve změnu zákona a do té doby nechtějí své majetkové poměry zveřejňovat.

Ústavní soud v Brně.Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Ministerstvo spravedlnosti a příslušné přestupkové úřady ale nyní zahájily vynucování splnění této povinnosti. Funkcionářům obcí a měst hrozí pokuta až padesát tisíc korun.

Rozhořčeni proti tomuto postupu jsou zejména neuvolnění funkcionáři v malých obcích.

„Kvůli přiznání majetku nemáme ani místostarostu, nikdo to nechce dělat,“ stěžuje si starostka Ohavče na Jičínsku Monika Stránská. V Ohavči kvůli nařízení rezignoval už předchozí místostarosta.

„Snad zvolíme nového na dalších zastupitelstvech. Dobrovolně se do toho nikomu nechce. Doufejme, že se změní legislativa,“ věří v obrat k lepšímu starostka obce s 92 obyvateli.

„Majetek jsem přiznal přesto, že je to hovadina. Slíbili nám, že dokud o tom nerozhodne ústavní soud, nebude žádný postih a podle dohody měli počkat, a ne že buzerují starosty,“ čílí se starosta Miletína Miroslav Nosek. Zamotanou hlavu mají i úředníci. „Nikdo pořádně neví, jak postupovat. Nemáme přesné pokyny,“ stěžuje si jeden z nich.

V Hořicích si pozvali k projednávání přestupku 27 komunálních politiků.

„Jedná se o starosty, místostarosty, zastupitelé a zástupce organizací, zřízených městem. Podklady nám přišly z ministerstva spravedlnosti,“ říká k pokynům šéf odboru správních agend Vladimír Medo z Hořic.

O výši peněžitého trestu rozhodnou úředníci, předvolaným hrozí za pozdě dodané, chybné nebo třeba nepravdivé oznámení pokuta až 50 tisíc korun.

V Jičíně na základě oznámení ministerstva spravedlnosti už ústní jednání zahájili v tomto týdnu.

„Na rozhodnutí ústavního soudu nemůžeme čekat, do třiceti dnů musíme zahájit řízení, starostové se pak mohou odvolat,“ uvedl Štefan Matuš z odboru správních agend. Podle Matuše nemusí viníci před komisi předstoupit, rozhodnutí bude vydáno i bez jejich vyjádření.

Mezi sedmašedesáti pozvanými je i starostka obce Kyje Hana Vítová.

„Jednáme o tom, že bychom si zaplatili advokáta, který by nás zastupoval. Do Jičína jsme pozváni na 10. prosince,“ konstatuje Vítová, podle které by měl o neplatnosti porušení zákona v případě střetu zájmů rozhodnout do konce roku Ústavní soud ČR. „Určitě se všichni odvoláme a počkáme na rozhodnutí soudu.“ Komunální politici měli přiznat svůj majetek do 30. června, mají také za povinnost podat výstupní a vstupní oznámení při změně ve funkci.

Projednání napadeného zákona u ústavního soudu urgují nejen komunální politici, ale také senátoři.