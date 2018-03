Starostové kritizují veřejná majetková přiznání

Královéhradecko - Kvůli přiznávání majetku se lidem do obecních zastupitelstev nechce.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Jana Klomfarová

Pozemky, auta či půjčky. Malý výčet věcí, které v současnosti musejí starostové a zastupitelé kvůli novele zákona o střetu zájmu z loňského listopadu uvádět ve veřejném registru. Výjimkou nejsou ani starostové z malých obcí a vesnic.

Mnozí z nich kvůli úpravě zákona, která znamená, že kdokoli může nahlédnout do jejich soukromí, uvažují i o tom, že v nadcházejících komunálních volbách znovu kandidovat nebudou. Především malé obce tak řeší problém s naplněním kandidátek. Političtí matadoři, ale ani nové tváře se v mnoha případech do obecních zastupitelstev nehrnou.

A právě nespokojeným starostům, kterým veřejnost díky centrálnímu registru oznámení vidí doslova do talíře, teď svítá naděje.

Dlouhodobě se o změnu loňské novely zákona o střetu zájmů snaží i Svaz měst a obcí. Na sklonku února vrcholní politici přislíbili projednat částečný kompromis. Ten by znamenal, že soupisy movitého majetku starostů a zastupitelů by nebyly veřejně přístupné.

To, že veřejné přístupné majetkové přiznání může starosty a zastupitele odradit od setrvávání ve funkci či další kandidatury, dokládá i příklad dnes již bývalého starosty Bernartic na Trutnovsku Zdeňka Hefka. Ten byl jedním ze čtyř starostů, kteří se v průběhu několika málo let na radnici obce s tisícovkou obyvatel vystřídali.

„Jestli si někdo myslí, že jsou pro starostu motivací peníze, mýlí se. Dnes si šikovný člověk vydělá mnohem víc a bez toho, aby musel podávat ponižující majetkové přiznání a musel dávat všanc jméno své i své rodiny,“ uvedl Deníku před časem Zdeněk Hefka s tím, že dalším problémem je pro starosty malých obcí i přebujelá administrativa či vzájemné vztahy mezi zastupiteli.

Kritikou nešetří

Daleko větší kritiku sklidila loňská novela zákona o střetu zájmu u starosty Nového Bydžova Pavla Loudy.

„Já už jsem na takové šaškárny zvyklý. Tento režim mě už naučil, že se na každého z nás pohlíží jako na gaunery a zloděje. Já už jsem zvyklý, vzhledem k různým udáním, chodit „nahatý“, ale hrozně by mě zajímalo, jak se na to budou tvářit potenciální zájemci o radniční posty,“ uvedl Louda s tím, že kritiku slýchává i od velké části bydžovských radních.

„Prostě je to teď u nás v republice Absurdistán a já se ještě hodně rozmyslím, jestli se ho taky budu chtít ještě účastnit,“ dodal Louda.

S veřejným seznamem majetku nesouhlasí ani Tomáš Komárek, starosta Mlázovic na Jičínsku. „Zloději se tomu vysmějí a obejdou. Pouze obtěžuje slušné lidi. A v tomto případě je ještě vystavuje riziku útoku veřejnosti či návštěvě zlodějů,“ uvedl Komárek. Ten se obává i budoucnosti. Podle něj obce čeká odliv zájmu o zastupitelské posty.

Věci si sednou

Umírněněji hovoří starosta Výravy Michal Konečný. V přiznávání svého majetku problém nevidí.

„Přiznám se, že zatím mi tato novela nevadí. Já sám nemám co skrývat. Navíc na malé vesnici si lidi vidí takřka do talíře. Podle mě je kolem celé novely příliš velká hysterie a časem si ty věci sednou,“ uvedl s dodatkem, že v současné době vrcholní politici řeší úpravu loňské novely.

Obdobný názor má i starostka dvoutisícového Meziměstí Eva Mücková. Podle jejího názoru je v současné době lidi do kandidatury do zastupitelstvech obtížné sehnat, nicméně prokazovaní majetku za tím nevidí.

„Zatím nikdo ze zastupitelů neřekl, že by majetkové přiznání bylo důvodem, proč by chtěl skončit,“ uvedla Mücková s tím, že za nechutí kandidovat do vedení malých měst a obcí spíše stojí obecný nezájem.

Starostové si možná částečně oddechnou. Poslanecká sněmovna řeší kompromis v podobě vyjmutí movitého majetku z veřejného registru.