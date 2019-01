Jičín – V Porotním sále jičínského zámku se včera rozhodovalo o tom, kdo bude vést sedmnáctitisícové město.

Na post starosty byl po politických jednáních navržen Jiří Liška (za klub ODS), který Jičín řídil v roce 1990 jako předseda městského národního výboru.

V letech 1994 až 2002 zde starostoval. Poté zastupoval Jičínsko a Nymbursko jako senátor.



Tajně nebo veřejně?

Ještě před samotnou volbou vznikla diskuse nad tím, zda volit veřejně nebo tajně. Nakonec se přítomní přiklonili k neveřejnému hlasování. Ani jeden z členů zastupitelstva nepodal žádný protinávrh, a tak byl šest minut před šestnáctou hodinou Jiří Liška 17 hlasy (přítomných dvacet zastupitelů) potvrzen do starostenského křesla.



„Stát v čele tak krásného města jako Jičín je pocta," řekl bezprostředně po svém zvolení. S jakým cílem vstupuje na radnici? „Je nutné urovnat vztahy v zastupitelstvu, aby přestaly osobní útoky. Rada by měla mít širší podporu a všichni bychom se měli shodnout na dalších krocích, jak dál a kam vést Jičín," domnívá se Jiří Liška. Na otázku, zda se přiklání k přeměně jezuitské koleje na Valdštejnův vědecko–technický park jednoznačně přiznává, že je pro.



Konec krize?

Zvolením nového starosty by měla v Jičíně skončit politická krize, která začala v lednu rozpadem koalice ODS, ČSSD a TOP 09.



V červnu vznikl v zastupitelstvu většinový blok Změna pro Jičín s Volbou pro město, Sdružením pro Jičín, Věcmi veřejnými, TOP 09 a dvěma odpadlíky z ČSSD, kteří jsou dnes ve Straně práv občanů – zemanovci. Nová koalice pak odvolala starostu Martina Puše a do čela radnice zvolila jako místostarostu Petra Hamáčka (Sdružení pro Jičín) a s ním i další čtyři nové radní.

Dalším bodem středeční schůze bylo odvolání radního Jana K. Čeliše (SPOZ), které navrhl Petr Krykorka (VV). Ještě před samotným hlasováním zareagoval Jan K. Čeliš tím, že po vyjádření ke svému odvolání na post radního sám rezignoval. Hlasovací lístky padaly do koše a nahradily je nové, podle kterých se mělo opět tajně rozhodnout o dvou nových členech rady. Ladislav Brykner (ODS) získal podporu 17 zastupitelů, pro Petra Lisého (VV) hlasovalo 15 kolegů.