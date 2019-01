Třebnouševes – Od minulého čtvrtka má obec nové vedení. O obsazení funkcí rozhodlo tajné hlasování, při kterém byl zvolen neuvolněným starostou Pavel Zajíc a místostarostou bývalý starosta Jaroslav Dušek (oba ze Sdružení nezávislých, které získalo ve volbách 59,04% hlasů a čtyři mandáty). Opozice, tedy seskupení Pro spokojenou obec (40,96%) má v sedmičlenném zastupitelstvu křesla tři.

Ustavující schůze třebnouševského zastupitelstva. | Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Zpětně se hovořilo o chybném postupu při volbě starosty a místostarosty, kdy veřejnosti nebyli představeni kandidáti v tajné volbě.

Zastupitel Miroslav Vojtíšek tehdy uvedl, že zákon to zřejmě umožňuje a že právní průběh jednání bude konzultovat s dozorovým orgánem. Včera jsme se dozvěděli, že věc je v šetření. Podnět předal právničce krajského úřadu. „Vyčkáváme, jaký postoj zaujme starosta. Nyní se máme sejít kvůli přípravě rozpočtu, ale druhá strana s námi nechce spolupracovat.

Domnívá se, že si může dělat co chce, ale k rozpočtu budeme požadovat všechny podklady. Nezdá se nám například nárůst výdajů na údržbu zeleně. Od roku 2012 je to o tři sta tisíc," poukazuje Vojtíšek. Starosta údajně tlačí, aby byl rozpočet schválen do konce dubna, podle Vojtíška je ale termín do konce června.



Starosta Pavel Zajíc průběh tajných voleb konzultoval s hořickou právničkou. „Vše je v pořádku," řekl jednoznačně. K petici, která mu byla minulý týden předána, sdělil, že nesplňovala právní formu a nebyla údajně stěžovateli podepsána. „Není se komu vyjádřit," prohlásil Zajíc.