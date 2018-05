Starosta Nosek jede vyjednávat na kraj. Matriku chce zachovat!

Miletín - Více než 330 lidí podpořilo podpisovou akci, kterou zorganizoval zdejší městský úřad. Veřejnost vyjádřila svůj nesouhlas s rušením matriky v Miletíně. S podpisovými archy v úterý míří starosta Miroslav Nosek na krajský úřad, kde se bude záměr projednávat.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Josef Beneš

Ministerstvo vnitra totiž naplánovalo, že do konce roku uzavře přibližně třetinu matrik v zemi. Půjde o zhruba 400 úřadů většinou v menších městech, kde ročně provedou méně než 20 úkonů a do dvaceti kilometrů od obce je jiný úřad. Stát by měl tímto krokem ušetřit zhruba 150 milionů korun.

V Královéhradeckém kraji má skončit 17 matrik, z toho dvě na Jičínsku. V Miletíně a Vysokém Veselí. Starosta Miletína je zásadně proti. „Opakuje se to po dvou letech. Přijde nová vláda a vymýšlí hovadiny. Co jsem na úřadu od roku 2002, tak se to stále opakuje,“ kritizuje Nosek rozhodnutí a pokračuje. „Tvrdí, že matriky jsou nerentabilní. Kdo tohle řekne, je pro mě totální blb, protože žádná státní správa, která má přinášet službu lidem, nemůže být rentabilní. To je prostě služba obyvatelstvu a ne, že se na ní vydělává. To jsou prostě kecy jako budeme řídit stát jako firmu. Ale stát není firma. Zdůvodňují to tím, že to stojí peníze. Ale stejně si tuto službu lidé zaplatí na svých daních. Jsem naštvanej hlavně kvůli tomu odůvodnění,“ vysvětluje starosta, jemuž se oznámení o rušení matrik dostalo na stůl v minulém týdnu i s pozváním na úterní jednání na kraji. „Tvrdí, že máme dvacet úkonů za rok a jmenují svatby, úmrtí a narození dětí. Další práci matriky nezmiňují. Jejich tvrzení o nerentabilnosti je lež,“ dostává se Nosek do varu. Na webu města pak nechal vyvěsit úkony, které matriční úřad nejčastěji provádí a kvůli kterým budou muset místní do Hořic.

„Dostal jsem pozvánku, že se to bude dneska řešit. Moc si od toho neslibuju, ale budeme bojovat,“ s tímto přesvědčením vyráží na kraj vysokoveselský starosta Luboš Holman.

„Zruší matriku, za chvíli stavební úřad a můžeme jít domů,“ pokračuje rozhořčeně. Obyvatelé města a okolí by po zrušení matriky dojížděli do šestnáct kilometrů vzdáleného Jičína.