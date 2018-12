Jak jsme žili: Staropacké vzpomínky

Všeobecné sestry bez osvědčení Všeobecná sestra bez osvědčení. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: CZ-ISCO: 32211, VŠEOBECNÁ SESTRA BEZ OSVĚDČENÍ - pracoviště Jičín., Písemné žádosti s profesním životopisem posílejte na personální oddělení Oblastní nemocnice Jičín a.s., se sídlem Bolzanova 512, 506 01 Jičín, nebo email: lenka.vycitalova@nemjc.cz, , Nabízíme: , - práci na akreditovaném pracovišti, - adekvátní pracovní a platové podmínky, - pracovní poměr na dobu určitou s možností změny na dobu neurčitou, - plný úvazek , - týden dovolené navíc, - podporu profesního růstu, vzdělávání, - možnost ubytování , - dotované stravování, - podporu při vyřízení veškeré dokumentace nutné pro vyřízení zaměstnanecké karty, podporu při zapracování, - vhodné i pro absolventy, , Požadavky:, - odpovídající vzdělání dle zákona č. 96/2004 Sb., místo vhodné i pro cizince s povolením k výkonu nelékařského povolání na území ČR na dobu určitou , - zdravotní způsobilost a bezúhonnost, - znalost ČJ , , DATUM NÁSTUPU dohodou, Vhodné i pro cizince na zaměstnanecké karty.. Pracoviště: Oblastní nemocnice jičín a.s. - interní odd., Bolzanova, č.p. 512, 506 01 Jičín 1. Informace: Lenka Vyčítalová, +420 493 582 227.

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Specialista financí 30 000 Kč

Ostatní odborní pracovníci v oblasti účetnictví a ekonomiky PROJEKTOVÁ MANAŽERKA/ PROJEKTOVÝ MANAŽER. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: PROJEKTOVÁ MANAŽERKA/ PROJEKTOVÝ MANAŽER, V případě zájmu zašlete životopis na hr@vzdelavanimetis.eu, do předmětu e-mailu uveďte "Projektový manažer"., , Hledáme posilu do našeho pracovního týmu. , Vaší hlavní náplní práce bude psaní vzdělávacích projektů v systému MS 2014+., , K výkonu práce budete potřebovat:, logické a analytické myšlení, smysl pro systematičnost, vysoké pracovní nasazení, schopnost samostatné práce, dobré organizační a komunikační schopnosti, zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, schopnost dotahovat věci do konce.. Pracoviště: Ing. et bc. lenka štichauerová - pracoviště jičín, Fortna, č.p. 43, 506 01 Jičín 1. Informace: Radek Kahánek, +420 604 500 052.