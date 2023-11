Staré Místo má novou hasičárnu i úřad. Ten starý jim skoro padal na hlavu

/FOTO, VIDEO/ Za posledních šest let se Starému Místu podařil hotový majstrštyk. Obci s třemi sty obyvateli se povedlo dotáhnout do konce kompletní přestavbu bývalého rozpadajícího se obecního úřadu a zároveň také vyřešit i neuspokojivou situaci zdejších dobrovolných hasičů. Ke 100. výročí založení zdejšího sboru se tak podařilo otevřít zbrusu novou hasičárnu přímo napojenou na budovu úřadu. Pro zdejší hasiče i pracovníky úřadu to je sen, který se splnil slavnostním otevřením na státní svátek 28. října.

Videoreportáž ze slavnostního otevření 28. října 2023 | Video: Deník/Kateřina Chládková