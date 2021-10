Na začátku jednání o vzniku nového pavilonu se debatovalo o zachování původní budovy interny a její rozsáhlé rekonstrukci, nakonec ale padl jasný verdikt: stará interna půjde k zemi a na jejím místě vyroste moderní lékařské oddělení. Práce by měly být hotové koncem roku 2023 a celá stavba bude stát Královéhradecký kraj okolo 318 milionů korun bez DPH.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.