Pomníky a další atributy připomínající různé historické momenty mají zřejmě všechna města. Problém nastává ve chvíli, kdy přestanou vyhovovat novému politickému směřování země. To se pak rychle hledá cesta, jak a kým je nejlépe nahradit. Po revoluci se tak z veřejných prostranství pakovali všichni Stalinové a Gottwaldové, které v mnoha případech vystřídal na výsluní se vracející tatíček Masaryk.

Osudy některých pomníků jsou ale ještě mnohem složitější. Čas neúprosně letí, a tak už jen někteří vzpomenou na sochu Josifa Stalina v nadživotní velikosti, která několik let stála na začátku lipové aleje v Jičíně.

Stalinův pomník byl s velkou pompou odhalen v září 1952 v místě, odkud nechali za války nacisté odklidit sochu Karla Havlíčka. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil i ministr vnitra Václav Nosek a sovětský velvyslanec Bogomolov.Nikoho ze zúčastněných tehdy asi nenapadlo, že velký vůdce dělníků bude na Jičín z podstavce shlížet jen pár let. Poté, co v roce 1956 Nikita Chruščov kritizoval Stalinův kult osobnosti, se jeho pomníky pro komunisty staly vlastně spíše přítěží.

Stalina nahradil srp a kladivo

Zatímco pompézní slávy při odhalení si nešlo nevšimnout, odstranění pomníku na začátku šedesátých let proběhlo v naprosté tichosti během jediné noci. Náhodný svědek Karel Hanuš vypověděl, jak při cestě ze směny v ZPA Jičín potkali s kolegy dvě vojenské tatrovky s těžkým nákladem. Tajemná kolona zastavila na hrázi lomnického Zámeckého rybníku. Vojáci sochu pomocí jeřábu vyzvedli do výše a pomalu ponořili do rybníku, v té době postupně zasypávaného.

Na uvolněné místo byla později instalována skulptura srpu a kladiva. Obyvatelé Jičína se tak dlouhou dobu scházeli „u nářadí“. K demontáži tohoto artefaktu došlo v roce 1990. Když se před lety diskutovalo o tom, kam umístit novou sochu Albrechta z Valdštejna, uvažovalo se i o lipové aleji. Pamětníci trochu škodolibě poukazovali na to, že tam už jeden generalissimus kdysi stával. A dlouho nevydržel.

Svého Stalina měli i v Nové Pace

Stalinův pomník stál od května 1955 před budovou novopackého soudu (dnes radnice), vydržel tam sedm let. Lidé po odhalení sochy s úsměvem prohlašovali, že někdo konečně postavil Stalina před soud.