Šrámkova Sobotka: Začátek prázdnin s češtinou i kulturními zážitky

Sobotka - V sobotu 30. června začíná 62. ročník festivalu českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka. První týden prázdnin můžete strávit v krásném kraji pod zámečkem Humprecht ve společnosti slov ̶ ať už na odborných přednáškách, autorských čteních nebo koncertech či divadelních představeních.

Šrámkova Sobotka.Foto: Deník

Letošní ročník, který potrvá do soboty 7. července, v sobě nese podtitul ČAS V NÁS. Jaký je, jak se projevuje v jazyce, co s námi dělají dějiny a co my děláme s dějinami? Tématu času a časovosti po odborné stránce se budou věnovat ranní přednášky významných českých jazykovědců či historiků (prof. Milan Hlavačka, doc. Irena Vaňková, prof. Alena Macurová, doc. Alice Jedličková či prof. Jiří Holý).



Reflexe času se pak bude prolínat od pondělí do čtvrtka i dvěma bloky autorských čtení známých českých spisovatelů a básníků. Se svou poezií se budou vracet do 90. let třeba Petr Borkovec, Jaromír Typlt či Radek Fridrich, prozaici Josef Straka nebo Emil Hakl se budou věnovat vztahu mezi subjektivitou a pamětí.



Český rozhlas Vltava na Šrámkově Sobotce představí několik poslechových pořadů, například hru Petera Handkeho Proč kuchyň? v podání Lucie Trmíkové a Davida Prachaře nebo BáSnění, ve kterém známí spisovatelé vybírají své oblíbené básně. K vidění bude několik výstav, třeba Kresby a grafiky Jiřího Anderleho, Neviditelný most Milady Topičové Blekastadové či projekt věnovaný T. G. Masarykovi.



Téma času se promítá i do výběru večerních divadelních představení. Diváci se mohou těšit například na inscenaci Spolu režiséra Tomáše Vůjtka, ve které se potkávají Lída Baarová a Adina Mandlová, či na koláž dětských textů z Terezína v podání Dismanova rozhlasového dětského souboru …a bolelo nebe. Do dětství v době komunismu přenese návštěvníky spolek TisíciHRAn a jejich Fialky a mejdlíčka, svou verzi Kytice předvede Herecké studio Švandova divadla a čarodějnou legendu ze srbské Lužice Já jsem Krabat představí Geisslers Hofcomedianten. Na návštěvníky čeká i několik koncertů (Aran Epochal a Leto, Vložte kočku nebo Avokaduo a Severní nástupiště).



Speciální programy jsou připravené i pro děti - od divadelních pohádek po tvůrčí dílny.



Podrobný program najdete na webových stránkách festivalu, kde se dá také zakoupit zvýhodněná permanentní vstupenka na všechny večerní pořady. Ondřej Roubínek