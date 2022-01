Ve čtvrtek 16. prosince se v podvečer okolo páté hodiny odpoledne procházely děti s maminkami po setmělém vrchu sv. Gotharda. "Nic nenasvědčovalo tomu, že by se v našem malém městečku mělo dít něco neobvyklého. Znenadání si děti všimly něčeho divného a hned to běžely hlásit maminkám. Směrem od sokolovny se cestou pro pěší blížily dvě světla. Byl to obrovský kamion s návěsem, který bořil vše, co mu stálo v cestě, a trhal větve," vypráví Palm.

Opilý kamioňák naboural obchod, auto, dub, lampu, značku, sloupek, strhl i kabel

Čtryřiašedesátiletý řidič kamionu se následně pokusil projet pravotočivou zatáčkou, přičemž porazil několik sloupků a lampu pouličního osvětlení, vzrostlý dub, dopravní značku i zaparkované auto. Jakmile uviděl skupinku dětí s rodiči, ještě zrychlil a z místa ujel. Všetečným malým detektivům ale neunikl. Devítiletému Mikymu se podařilo zbloudilý kamion vyfotit a ještě si duchapřítomně zapamatoval celou registrační značku. S rodiči přesně v 17:10 případ nahlásili hořické městské policii a připojili získané důkazy. Amálka, Zorka, Pepča, Miki a Klárka ještě stihli poklidit spadané větve, než se vypravili do pohodlí domovů.

Jejich případ si mezitím převzali strážníci ve spolupráci s Policií ČR. "Hlídka oznámení prověřila, správně vyhodnotila situaci a vydala se kamion hledat na výjezdové cesty z Hořic. Na obchvatu Hořic od Hradce Králové si strážníci všimli pomalu jedoucího kamionu, který se shodoval s popisem," vypráví o dalším postupu strážníků jejich velitel Stanislav Nosek. Hned po vystoupení z vozidla nabyla hlídka podezření, že je řidič pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Proto se rozhodli na místo přivolat také policisty. Ti si případ převzali a u řidiče dechovou zkouškou zjistili 2,66 promile alkoholu. Z kamerových záznamů strážníci zjistili, co všechno se opilému kamioňákovi podařilo nabourat.

Zdroj: Dominik Palm

Jičínští dopravní policisté nadále vyšetřují podrobnosti případu. "Na místě byl muži zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 82 tisíc korun. Za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky mu v případě prokázání viny hrozí až tři roky odnětí svobody," uvádí k případu mluvčí jičínských policistů Eliška Majerová.

Podle velitele Noska porušil řidič kamionu snad vše, co se porušit dalo. "Člověk si jen říká, že je velké štěstí, že toto řádění neodnesl někdo nezúčastněný na životě nebo na zdraví. To, jak se zachovaly maminky s dětmi na vrchu Gothard, byla ukázková práce, díky které jsme v podstatě řidiče kamionu za patnáct minut od oznámení vypátrali," říká Nosek a vyzývá i ostatní, aby ke svému okolí nebyli lhostejní a svědectví o trestné činnosti hlásili policii.

První letošní miminko se v Jičíně narodilo na magické datum 11. 1. 2022

Hrdinství pětice dětí a jejich rodičů ocenil také starosta Hořic Aleš Svoboda, který si skupinku před Vánoci pozval, aby jim za pohotovost poděkoval. "Starosta a i se zástupcem Městské policie jim předal drobné dárky a 'medaili za bdělost a vzornou spolupráci'. Vedení města děkuje i Městské policii, zejména Stanislavu Noskovi, panu Zichovi a praporčíku Dubeneckému, kteří velmi pohotově zareagovali a vše ve spolupráci se státní policií precizně dokončili," říká Dominik Palm.

Vedení města se shoduje, že i občanská pohotovost je při pátrání po pachatelích třeba. Pokud se občan stane svědkem výtržnictví nebo jiné trestné činnosti, radí Nosek držet stranou tak, aby nedošlo k fyzické újmě na zdraví a hned volat Policii ČR nebo Městskou policii. Dále si co nejvíce zapamatovat, pořídit fotodokumentaci (třeba na mobilní telefon), nebo si zaznamenat registrační značku. Žádná policejní práce na světě se totiž podle něj neobejde bez všímavosti spoluobčanů.