Konečně. Mezi Pardubicemi a Hradcem už jezdí první vlaky. Zatím jen motorové

"Dodatkem ke smlouvě byl navýšen rozsah prací o novou trať okolo Hradce Králové a trať pro osobní dopravu mezi Jaroměří a Trutnovem na rychlost 200 km/h. Studie se bude zabývat také konvenčními tratěmi severně od Hradce Králové, které byly součástí původní Studie proveditelnosti Hradec Králové - Trutnov/Broumov," citoval web zdopravy.cz mluvčího Správy železnic Jana Nevolu.

Podle smlouvy, kterou podepsali loni v září podepsali na vlakovém nádraží v Trutnově hejtman Martin Červíček a tehdejší ředitel Českých drah (ČD) Ivan Bednárik, se ČD zavázaly pořídit v Královéhradeckém kraji čtyřicet nových vlaků a slibovaly bezpečnější, komfortnější, rychlejší cestování a zaměstnancům žádné propouštění.

Čtyřicet nových vlaků, žádné vyhazovy. České dráhy investují v kraji 4 miliardy

Sedm nových elektrických vlaků RegioPanter se 160 a 240 sedačkami za 800 milionů plánovaly České dráhy nasadit v roce 2024 na trati Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové - Týniště nad Orlicí. Mezi roky 2024 až 2026 má vyjet na koleje 33 motorových dvoučlánkových souprav se 120 sedačkami v hodnotě téměř tří miliard korun od polského výrobce Pesa Bydhošť. Nové motorové jednotky má ČD nasadit i na spoje z Hradce Králové do Svobody nad Úpou a Broumova a na spoje z Trutnova přes Starou Paku, Chlumec nad Cidlinou do Kolína.

Hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček se stal od 1. července novým předsedou správní rady Správy železnic (SŽ), jmenovala ho vláda. Správní rada SŽ má dohlížet nad hospodařením jedné z největších státních organizací a řeší například i personální změny nejvyššího vedení.

Hejtman Martin Červíček povede správní radu Správy železnic

Vysokorychlostní spojení do Polska přes Hradec Králové je označováno jako RS5. Studie zpracovává sdružení Sudop Praha a Moravia Consult od loňského roku. Celková cena za zpracování studie dosáhne 15,4 milionu korun. Hotovo by mělo být do konce roku. Studie má ukázat, kudy bude nejlepší vést trasu z Prahy do dolnoslezské metropole. Správa železnic už dříve rozhodla o tom, že do Polska pojedou rychlovlaky trasou přes Hradec Králové.

"Posouzena a navržena bude její celková technická koncepce, tedy zda bude sloužit i nákladní dopravě nebo v jakém rozsahu bude v této trase využita i současná železniční síť. Bude provedena také optimalizace návrhu ve vztahu k územním limitům, definice možností napojení do uzlů Praha, Hradec Králové a Pardubice, definice vazeb na navrhovanou celostátní síť VRT a dalších hlavních tratí nebo identifikace problémových míst včetně možností jejich řešení," uvedla už dříve Správa železnic v tiskové zprávě.

Trasa bude navazovat na chystanou vysokorychlostní trať Polabí z Běchovic do Poříčan, odbočka bude v Hořanech. Jde o první zakázku na takzvanou trasu RS5, která byla v původních plánech vedena variantně přes Liberec a Hradec Králové. Ještě při zpracování územně-technické studie se řešily obě varianty. Teď je ve hře už jen trasa přes východ Čech. Správa železnic v zadávací dokumentaci mluví o nákladech na stavbu ve výši 86-152 miliard korun. Kdy by se reálně mohlo začít stavět, není jasné.

