Do 20. ledna může veřejnost v Jičíně hlasovat v anketě Sportovec města Jičína. Sportovní oddíly a kluby už nominovaly své zástupce.

V oblasti jednotlivců bylo navrženo 50 jedinců z deseti různých odvětví a v oblasti družstev 23 oddílů a klubů ve třech kategoriích (dospělí, do 19-ti let a do 14-ti let). Nominováni byli také sportovci v oblastech Veteránského sportu a Zdravotně postižených sportovců. Hlasovat můžete také prostřednictvím internetu, a to na http://sportovec.jicin.cz.