Ve spoustě měst ho dávno mají, jinde o něj museli občané dlouhá léta prosit. Jičíňané se nejspíš po letech stížností sportovců dočkají takzvaného workoutového hřiště. Díky příznivému vývoji letošního městského rozpočtu se radní rozhodli realizovat záměr výstavby veřejné venkovní posilovny.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Radek R. Kaša

"Z rozpočtu uvolníme 700 tisíc, za které plánujeme hřiště postavit. Mělo by vzniknout v blízkosti atletického oválu a bude volně přístupné veřejnosti," uvedl starosta města Jan Malý. Konkrétní podoba hřiště zatím není známá, více se občané dozví po výběrovém řízení na zhotovitele. "Důležité je, že budeme vybírat podle toho, kdo nabídne lepší hřiště, ne lepší cenu. Ta je daná," doplnil místostarosta Petr Hamáček. Pokud vše půjde podle plánu, mělo by hřiště stát do konce letošního roku.