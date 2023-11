Sport i pro pohybově omezené. K nám se boccia dostala přes léčebnu v Železnici

/FOTO, VIDEO/ Díky vedoucímu dětské léčebny v Železnici na Jičínsku Petru Ježkovi se dostala sportovní disciplína boccia v 90. letech do Česka. Je to hra pro nejvíce pohybově postižené lidi, která je podobná francouzskému pétanque a je součástí paralympiády. Ježek se s reprezentací v boccie podíval po celé Evropě i na světový pohár do USE. Pouze paralympiáda mu nakonec utekla. „Nepohodli jsme se ve svazu, dodnes mě to štve,“ říká sportovec.

Boccia nepatří k hlučným sportům, přesto může být velmi napínavá. Podívejte se na některé momenty sobotního turnaje. | Video: Deník/Kateřina Chládková