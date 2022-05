Davy lidí vítaly spojence. Velichovky si připomněly příjezd americké armády

Tradiční akce připomíná už více než čtvrtstoletí výročí skutečné cesty 16. obrněné divize U.S. Army do Velichovek, sídelního místa tehdejšího velitelství armády „Mitte“ (Střed), kterému velel polní maršál Ferdinand Schörner. Každoročně se proto na Den vítězství setkávají nadšenci do vojenství a historie, aby se společně pobavili, někteří zavzpomínali, pokochali nablýskanými auty a zároveň zahájili lázeňskou sezónu.

Vyhlášená je také hořická zastávka. I když krátká, přilákala i letos v poledne na náměstí davy zvědavců, kteří se s vojáky posilněnými hořickými trubičkami loučili máváním a hlasitým jásotem.