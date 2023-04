Páteční provoz na silnicích v Královéhradeckém kraji dnes doprovázely desítky policejních hlídek, které v rámci akce Speed Marathon 2023 na nebezpečných úsecích dohlížely zejména na dodržování povolené rychlosti. Velkou pozornost policisté věnovali kritickým místům na cestě z Hradce Králové k hranicím s Polskem.

Páteční provoz na silnicích v Královéhradeckém kraji doprovázely desítky policejních hlídek, které v rámci akce Speed Marathon 2023 dohlížely zejména na dodržování povolené rychlosti. | Foto: Deník/Stanislav Ďoubal

Krátce po poledni přijíždí policejní vůz na autobusovou zastávku na silnici I/33 poblíž autokempu u přehrady Rozkoš ve směru na Českou Skalici. Posádku tvoří dvě policistky, které se chystají měřit rychlost. Jakmile někdo překročí povolenou sedmdesátku, vydají se za ním. V pohybu jsou právě proto, že frekvence přestupků je na nebezpečném úseku vysoká.

„Měřit na místě a zároveň zastavovat auta bychom nestihly, protože tady řidiči jezdí i 120 kilometrů za hodinu,“ říká jedna z členek hlídky, která hned ráno kontrolovala auta i v ulici Polská v Náchodě a byla i na Policku. Za dopoledne dvojice policistek odhalila sedm přestupků. Kromě rychlosti řešily i technický stav kamionu, nezapnuté pásy nebo telefonování za jízdy. „U tahače jsme si všimly, že nemá plastové kryty kol, ale následně jsme zjistily, že nemá pojištění a zelenou kartu,“ popisuje.

Po Náchodsku se několik hlídek v označených i neoznačených autech neustále přesouvaly podle hustoty provozu i charakteru jednotlivých úseků.

„Každý má svůj rozpis a postupně se střídáme. Pohybuje se tady i hlídka v civilním provedení služebního auta,“ doplňuje žena v uniformě. I jejich vůz zhruba po hodině stanoviště opustil. Další štace budou ve Velkém Třebešově a Novém Plese.

Zatímco ráno a dopoledne měli řidiči na frekventované cestě do Polska relativní klid, postupně se intenzita kontrol zvyšovala. Hlídky se zaměřily spíše na menších města a obce.

Cenu ředitele Správy KRNAP za rok 2022 získalo jedenáct oceněných

„Máme je v Červeném Kostelci, Zblově, Kramolně nebo na Broumovsku. Na hlavní silnici z Hradce do Náchoda se zvláště ve městech ve špičce tvoří kolony a měření rychlosti tam v těchto chvílích postrádá účel,“ vysvětlovala okolo jedenácté hodiny policejní mluvčí náchodských policistů Eva Prachařová.

Silnice první třídy číslo 33 bývala označována za silnici smrti. Po zprovoznění dálnice D11 vedoucí souběžně až do Jaroměře, se provoz alespoň v části vedoucí na Hradecku výrazně zklidnil a snížil se tam i počet nehod. Vážné čelní střety a karamboly pří výjezdech z vedlejších silnic zůstávají nadále příčinou úmrtí a těžkých zranění jejich účastníků.

Ne náhodou bylo devět z dvaceti měřených úseků na Náchodsku právě na této silnici. Na konci loňského září zemřel řidič fiatu, který na ni vyjížděl z odbočky na Zlíč, kde se srazil s vozem značky wolksvagenem. Zraněni byli ještě další dva lidé. Úsek u autokempinku Rozkoš je zdánlivě přehledný, přesto došlo k tragédii. „Lidé mohli sami zvolit místo, kde se bude v rámci dnešní akce měřit. Určitě není náhoda, že jedno z nich je právě tady. Stalo se tady více závažných nehod. Je to tu nebezpečné právě v úseku, kde je rychlost snížena na 70 kilometrů v hodině. Dá se říci, že se s veřejností v určení kritických míst obecně shodujeme, což konkrétně platí i o této silnici a tomto úseku,“ ukazuje policejní preventista Miroslav Mervart přímo na místě na rovný úsek zhruba ohraničený křižovatkami s cestami od České Skalice a Zlíče.

Zdroj: Youtube

V únoru 2020 se poblíž autokempu u přehrady Rozkoš srazila dvě auta, která se následně převrátila na střechu. Zranilo se sedm lidí.

Nebezpečný je rovněž úsek mezi Jaroměří a Českou Skalicí, kde se již buduje nové spojení mezi jaroměřským obchvatem a nájezdem na ten českoskalický. Zatím tam však mezi několika obcemi zůstávají rizikové úseky.

„V historii se tam stávalo nejvíce tragických nehod. Bohužel k nim dochází i v posledních letech, přestože je tam v některých kritických místech snížená rychlost,“ potvrdil Mervart.

Poměrně široké a přehledné rovinky s mírnými mezi obcemi Čáslavky, Dolany, Svinišťany a Velký Třebešov svádějí k předjíždění a jsou místy zrádné i mírnými kopečky omezujícími přehled řidičů o situaci. Tragédií se tam stalo, zejména v dávnější minulosti, nepočítaně. Stejně jako mezi výjezdem z Jaroměře a Čáslavkami, kde v létě 2021 zemřel po předjíždění osobního auta a srážce s kamionem motorkář.

Automobil skončil zaklíněný u mostku, jedna osoba se u nehody zranila

V seznamu míst, na která se policisté zaměřili, je i mimoúrovňová křižovatka u Semonic poblíž Jaroměře. Kontroly tam daly vzpomenout na vážné nehody z posledních necelých tří let. Smrtí tří dospělých a zraněním dítěte skončila v květnu roku 2020 srážka dvou osobních vozů právě v úseku mezi Černožicemi a Jaroměří. Vloni v březnu nedaleko zahynul řidič auta po čelním střetu s dodávkou. Sedm zraněných zůstalo v roce 2021 po nehodě u několik kilometrů vzdálených Lochenic.

Smyslem akce Speed Marathon 2023 není vybrat maximální počet pokut, i zapojení veřejnosti a informace o kontrolovaných místech mají přispět k prevenci.

„Hlídka je takticky postavena na místě, kde má náležitý rozhled a přehled o přestupcích, ale zároveň vůz v policejních barvách působí i preventivně, aby řidiči dali nohu z plynu,“ podotkl Mervart.

„Samozřejmě o té akci vím, mluvilo se o tom v televizi. Ale já jezdím stejně jako jindy, to znamená tak, abych neměl problémy a nepřišel o body. Může se stát, že člověk něco špatně odhadne, ale řídím už padesát let a snažím se jezdit slušně. Zásadní problém jsem za celou tu dobu neměl,“ říkal dopoledne na čerpací stanici v Náchodě Petr Holoubek z obce na Rychnovsku.

Silnice I/33 spojuje Hradec Králové, Jaroměř a Náchod a je dlouhá přesně 41, 391 kilometrů. Před přečíslováním v roce 1998 vedla k polským hranicím až z jihočeského Písku.

Po klíčovém zprovoznění dálnice D11 od Hradce by mělo k bezpečnosti „třiatřicítky“ výrazně přispět otevření obchvatu Jaroměře a navazujícího úseku vedoucího až na obchvat České Skalice. Potom už bude zbývat velká chvíle pro Náchod, který se rovněž chystá na stavbu obchvatu města. Dopravě od Jaroměře v budoucnu uleví i dokončení D11 do Trutnova a do Polska.