/FOTO/ Slavné sochařské symposium v Hořicích jde do finále. Už jen týden bude pět sochařů pracovat na svých skulpturách, které budou následně vystaveny v Hradci Králové. Budoucnost celosvětově oblíbené a vyhledávané akce je ale ohrožena. "Dlouho jsme nevěděli, jestli symposium bude. Pak jsme se rozhodli, že ano, ale letošní ročník bude poslední," uvedl pořadatel symposia Jan Pospíšil.

Mezinárodní sochařské sympozium v Hořicích | Foto: Michal Fanta

O konci symposia v Hořicích mluví organizátoři již několik let. Akce, která se pravidelně pořádá už od roku 1966 je totiž stále hledá někoho, kdo by ji po současných pořadatelích převzal. "Symposium je oblíbené v době konání. Zbytek roku ale bojujeme s papírováním a byrokracií," řekl Pospíšil s tím, že pořádání akce je složité a především časově náročné. "Už to děláme přes deset let a už toho máme dost," doplnil.