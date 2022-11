Socha zahradního trpaslíka se zároveň stala největší svého druhu na světě. Na svůj vznik čekala dlouhých osmadvacet let. „Postavit velké věci trvá. Chrám sv. Víta stavěli sedm set let, trpaslík je o něco menší, tak to zabralo jen osmadvacet,“ řekl jeden z iniciátorů vzniku sochy z Okrašlovacího spolku Rašín František Kozel.

A jak to už v Česku bývá zvykem, celá vize, které nakonec vdechl život sochař Kurt Gebauer, vznikla v hospodě u piva. „Psal se rok 1994, kdy jsme se v rámci našeho sochařského sympozia, které se v Hořicích pořádalo od šedesátých let, sešli v dnes již neexistující hospodě Doubravka,“ zavzpomínal Kozel.

Nad pivem rokovali přítomní o tom, že se právě o sympoziu mezi veřejností moc neví. „Tak jsme přemýšleli, jak dát tuto akci ještě více do povědomí. A onoho letního večera tam s námi nad pivem seděl i Kurt Gebauer. Už v té době byl znám svými trpaslíky. A netrvalo dlouho a shodli jsme se na tom, že silnici u Hořic osadíme právě trpaslíkem. A aby to bylo co nejabsurdnější, tak rovnou tím největším v republice, potažmo na světě,“ dodal Kozel.

Přispěly desítky dárců

Od nápadu k realizaci však vedla ještě dlouhá doba. Základy pro budoucí monumentální dílo nechal spolek Rašín vybetonovat až v roce 1997. Možná by to šlo i rychleji, ale všichni zainteresovaní se nechtěli spoléhat na žádné granty či dotace.

„Původně jsme je měli sice přislíbené, ale až poté, co by se vypsala anketa mezi místními. A víme, kdo se většinou takové akce účastní. A tak jsme si řekli, že to uděláme po staru a peníze budeme postupně shánět od spřízněných dobrovolníků,“ uvedl Kozel. Dárců se nakonec našlo téměř sto padesát, kteří za sochu vážící úctyhodných dvě stě tun zaplatili skoro tři miliony korun.

Pomník největšího trpaslíka u Hořic na JičínskuZdroj: Deník/Petr Vaňous

Trpaslík má evokovat doby před sametovou revolucí. „Když jsme přemýšleli nad tím, co by měl také lidem říci, vzpomněli jsme si na tu absurditu Leninů, Gottwaldů a Stalinů, kterými byla naše země doslova zaplevelena. Trpaslík se tak měl stát jakýmsi absurdním protikladem,“ vysvětlil předseda spolku Rašín.

Podle něj ale ještě současná podoba sochy není definitivní. „Pořád se nás ptají, zda je to trpaslík, či trpaslice. Já říkám, že trpaslík. A aby to bylo zřejmé, rád bych jej ještě osadil typicky mužskými znaky v průchodu mezi nohama. Kurtovi jsem to sice ještě neřekl, ale určitě bude souhlasit,“ dodal k soše, která se slavnostního odhalení dočká v první polovině příštího roku.