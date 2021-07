Rozsáhlá oprava radnice čp. 5 a Maštálkova domu domu čp. 6 trvala od roku 2011 a postupně se na ní proinvestovalo asi 26 milionů korun. Přes 12 milionů z toho pokrylo město z dotací ministerstev kultury a financí. Celý dům prošel kompletní opravou, kdy kromě interiéru byla postupem času opravena i fasáda, střecha a další prvky. V budově vzniklo pět nově vybavených městských bytů, které budou město postupně obsazuje. Před opravami byl dům včetně interiérů byl ve velmi špatném stavu. V jednom z bytů byl dokonce propadlý strop.

Historická část Sobotky zaregistrovaná jako městská památková zóna. Po celém městě stojí mnoho budov i rodinných domů, jejichž historická a kulturní hodnota sice zvyšuje jejich prestiž, zároveň ale městu i majitelům komplikuje jakékoliv opravy. “Město je vlastníkem celkem sedmi domů na náměstí Míru a jednoho na Malém, z nichž čtyři na jižní frontě náměstí jsou kulturní památky,” vysvětluje majetkové poměry na místostarosta Jan Janatka. Zbytek domů vlastní soukromníci, město tedy nemůže zasahovat do jejich oprav.

Soukromí majitelé se buď mohou rozhodnout absolvovat nákladné a stresující procedury a dohady s památkáři a dům opravit, nebo jej nechat chátrat. “Je na majitelích, jak se o svou nemovitost starají. Bohužel jsou ve městě nemovitosti, které jejich vlastníci nechávají chátrat záměrně - příkladem je naprosto zdevastovaný dům čp. 192 v Turnovské ulici, nebo dům čp. 194 na severní straně náměstí postavený ve stylu funkcionalismu,” říká dále Janatka.

Zmíněná ruina v Turnovské ulici čp. 192 leží v žaludku snad každému občanovi Sobotky. Rozvaleninu nelze jen tak strhnout, jelikož se jedná o kulturní památku, navíc je v soukromém vlastnictví. “Požádali jsme ministerstvo kultury o výmaz ze seznamu kulturních památek. Domníváme se, že za dvě dekády, kdy se o dům nikdo nestará, byly poničeny veškeré prvky, které byly na stavbě hodnotné. Narazili jsme ale na nelogičnost v uvažování majitele. Místo aby byl rád, že se zbaví zátěže a bude moci dům opravit bez komplikací, proti rozhodnutí ministerstva kultury se odvolal,” vyjádřilo se město ke sporům týkajícím se čp.192 už před rokem.

Podle místostarosty se ale najdou i pozitivní příklady. "Někteří kulturní památku postupně jednotlivými kroky zachraňují. To je příklad Gansova domu čp.129. A jiným se záchrana již podařila. Například Horynův dům v Novoměstské ulici čp. 117," uvádí.

Náměstí možná čeká radikální změna

Domy ovšem nejsou jediným problémem, který na náměstí Míru Sobotecké trápí. “Proč není náměstí upravené? Žádná zeleň, jen parkoviště,” ptá se vedení města občan Sobotky Karel Jelínek. Podle něj by se vedení města mohlo při revitalizaci náměstí inspirovat například v Železnici, nebo v Rovensku pod Troskami.

Vedení města o nedostatcích ví. “To, že sobotecké náměstí Míru je především v turistické sezoně nevzhledným asfaltovým parkovištěm, kam se dokáže vměstnat až 80 aut, je zřejmým faktem, kterého si je zastupitelstvo města vědomo. Proměnu náměstí ale nelze realizovat mávnutím kouzelného proutku,” vysvětluje Janatka.

Podle místostarosty by mohli být v nejbližších letech občané příjemně překvapeni. V současné době totiž město připravuje studie týkající se kompletní přestavby náměstí a přilehlých komunikací. Jelikož náměstí protínají krajské silnice II. a III. třídy, bude potřeba kompletně překopat dopravu na náměstí. Musí se k tomu vyjádřit kraj, památkáři, Policie ČR, hygienici kvůli hluku, vlastníci energetických a telekomunikačních sítí a další dotčené orgány státní správy. “Pokud půjde vše dobře, bude veřejnosti první verze studie představena ještě do konce tohoto roku,” doplňuje místostarosta.

Loni město dokončilo kompletní odvodnění náměstí, což byl první krok k radikálním změnám, které radnice plánuje. Jejich realizace je ale otázkou několika příštích let. “Mohlo by to být záležitostí nového vedení města, které vzejde z komunálních voleb v říjnu 2022. Co se týče dotací, tak pokud bude vyhlášen dotační titul, jehož parametry bude možné uplatnit na rekonstrukci náměstí, je pravděpodobné, že budoucí vedení města bude v tomto směru aktivní,” vyslovuje naděje Janatka.