Náměstí Míru v památkově chráněném srdci Sobotky už dlouho trápí místní, zastupitelstvo i turisty. V příštích několika letech by se ale mělo dočkat radikálních změn, které zajistí reprezentativní centrum městečka a zároveň má zvýšit bezpečnost pohybu chodců i aut. Než ale k drahé, dlouho očekávané a hojně diskutované rekonstruci dojde, muselo zastupitelstvo vyřešit akutní problém autobusové zastávky uprostřed náměstí, která zapříčiňovala nebezpečné dopravní situace. A ne každý je ze změny nadšený.

Sobotecké náměstí se dočkalo prvních změn. Rozšířili zastávku a ubylo parkování | Foto: Město Sobotka

Náměstí Míru diagonálně protíná silnice v jednom směru na Mladou Boleslav a ve druhém na Jičín. Právě ve směru na okresní město přímo uprostřed diagonály stojí autobusová zastávka, na které denně vystupují a nastupují stovky cestujících, nejčastěji dětí, které dojíždí do školy z okolních vesnic.

Dosavadní řešení, kdy autobus zastavoval přímo v pravém pruhu a děti z něj vystupovaly přímo na neznačené parkoviště, ale nebylo bezpečné. "Typicky například pokud začne popojíždět autobus na zastávce, protože se za něj tlačí další autobus v řadě, tak doposud pobíhaly děti v mezeře široké asi tak 0,8 m mezi 'čumáky' aut a tím pojíždějícím autobusem," vysvětlil starosta Lubor Jenček jeden z důvodů, proč k novým opatřením přistoupili.

Sobotecké náměstíZdroj: mapy.cz

K zamezení nebezpečného pohybu lidí pod koly autobusů a aut stačilo vymezit část parkoviště u zastávky, město ale nakonec přistavěním betonových květníků vymezilo oblast přibližně šesti dosavadních parkovacích míst, která budou nyní dočasně sloužit jako zastávka. Na náměstí, které v současné době slouží hlavně jako centrální sobotecké parkoviště, totiž v blízkosti zastávky parkovala auta, kde se dalo, mnohdy i v několika řadách, tudíž jediná cesta ven vedla pro řidiče přímo skrze ničím nevymezenou zastávku.

"Doposud bylo běžným jevem, že auto, které parkovalo těsně za pruhem pro autobus klidně vyjelo ze svého místa následně právě přes tu zastávku. Ono ani nemohlo jinak, protože za ním stála další řada parkujících. Protože jsme v Evropě, tak toto není prostě možné," doplnil Jenček.

Podle reakcí na sociálních sítích většina diskutujících Soboteckých změny vítá, ozývají se ale i tací, kterým suverénní rozhodnutí zastupitelů vadí a dožadují se projednání záměru s veřejností.

"Objevují se hlasy, že jsme toto měli s veřejností diskutovat/komunikovat. Omlouvám se, ale v žádném případě diskutovat. Protože 200 diskutujících bude mít 185 názorů a nevznikne nakonec nic. Prostě v obyčejných provozních věcech je třeba opřít se o zastupitele, které jste jako občané i pro takovýto účel volili," odůvodnil postup vedení města starosta.

Úbytek parkovacích míst si město uvědomuje, v tuto chvíli zastupitelé řeší, jestli je nahradí přímo na náměstí, nebo v přilehlých ulicích.

Vyhnání aut z náměstí a omezení parkování v památkových centrech neřeší pouze Sobotka. Podobné návrhy už padly i v Jičíně.

Ztráta šesti stání je ale zanedbatelná proti změnám, které by sobotecké náměstí měly postihnout podle Jenčke v nižších jednotkách let. Na podzim totiž radnice představila veřejnosti plán revitalizace celého náměstí Míru, která nejen že radikálně mění dopravní řešení v centru města, ruší diagonální průjezd náměstím a dopravu odvádí z centra do okolních ulic, ale také výrazně redukuje parkování na náměstí.

"V dopravní špičce je možné napočítat na náměstí až 90 zaparkovaných aut. Tato situace je ale dlouhodobě neudržitelná. Tolik parkovacích míst tam ve skutečnosti není, jen si je chaotickým parkováním proti předpisům vytváříme. V novém návrhu je naplánovaných 37 míst a další se pokusíme vytvořit v okolních ulicích," vysvětlil starosta.

Právě úbytek parkování ale mezi místními vzbudil největší debaty. Bezprostřední okolí náměstí je totiž památkově chráněné a patří soukromým vlastníkům, nahrazení padesátky parkovacích míst v dostupné vzdálenosti od náměstí bude tudíž pro město velký oříšek. Nadšení z toho nejsou ani místní podnikatelé, podle kterých by omezení parkování na náměstí mohlo znamenat zásadní úbytek klientely.

"Lidé, kteří nebudou mit kde parkovat, se seberou a pojedou si nakoupit někam jinam. Sobotka přijde o spoustu lidí, kteří tady chtěli utratit nějakou korunu a bude o hodně méně tržeb a v létě to bude katastrofa," nechala se slyšet Ladislava Š.

Vyhnání aut z náměstí a omezení parkování v památkových centrech neřeší pouze Sobotka. Podobné návrhy už padly i v Jičíně, kde se za omezení dopravy v centru dlouhodobě pere například architekt Radek Jiránek. I jeho koleha Martin Hilpert, který vypracovává projekt revitalizace soboteckého náměstí, by raději viděl centrum města jako prostor pro setkávání a posezení, než jako parkoviště. Zda-li se ale v Sobotce podaří najít pro všechny výhodné řešení, je zatím nejasné.