Co právě zaměstnává Kopidlno nejvíc?

V současné době je pro nás nejdůležitější investiční rozvoj. Za poslední roky udělalo hodně práce, opravila se část náměstí, některé ulice, požární zbrojnice. Teď je asi nejvýznamnější rekonstrukce celého areálu druhého stupně základní školy. Budova dostala nové podlahy, elektroinstalaci, sociální zařízení a nyní děláme fasádu. Rozhodli jsme se, že zachováme historickou podobu a nebudeme budovu obkládat polystyrenem, takže tam teď dělníci dělají nádherné reliéfy, kterými se můžeme chlubit široko daleko. Také jsme areál s jídelnou a sportovní halou propojili koridorem

Hana Masáková, starostka KopidlnaZdroj: ArchivJak se rekonstrukce promítne ve výuce?

Udělal se velký kus práce na objektu dílen. Doufám, že díky tomu chytnou děti větší nadšení pro technické obory. Budeme mít také speciální interaktivní učebny matematiky, fyziky, chemie a přírodopisu, ale také ručních prací. Tam bude kus kuchyňské linky a šicí stroje, aby se holky naučily i tyhle základní dovednosti. Vybavení plánujeme tak, aby si děti mohly osahat mikroskopy, kostru, motor. Aby měly možnost se na přímo seznámit s realitou.

Jaké další projekty vás čekají v nejbližší době?

Snažíme se investice města směřovat i do našich vesnic. Konečně teď přijde na řadu stavba vodovodu v Ledkově. Tam to byla s vodou katastrofa. Obyvatelé ji neměli ani ve studních a museli si ji kupovat. Brzy bychom mohli začít s přivaděčem Psinice - Ledkov, jakmile se zahájí práce, pošleme doklady na Ministerstvo zemědělství, kde žádáme o dotaci na rozvody po obci Ledkov. V Mlýnci zrealizujeme v příštím roce vrty, Drahoraz a Pševes čeká kanalizace. Ale vše je o penězích. Výstavba kanalizace by přišla na 50 milionů a my máme na investice ročně asi 10.

Jakto že tak málo?

Mívali jsme na investice přes 13 milionů, ale do toho přišla covidová doba a pokles o tři miliony je u takto malého města hodně znát. Zvlášť když máme dobře našlápnuto a dotace jsou na dosah. Ale na druhou stranu se nám za těch 11 let, co dělám starostku, podařilo mnoho investičních akcí pokrytých velkým dílem dotací. A ve střednědobém výhledu investic jsou další akce za 280 milionů. Je to jako v domácnosti, potřeby stále přicházejí.

V čem ještě ovlivnil covid život ve městě?

Letos hlavně co se týče kulturního a společenského vyžití. Dokud nebyla pandemie, měli jsme kulturní kalendář od ledna do prosince nabitý jak městskými akcemi, tak i událostmi místních spolků, se kterými spolupracujeme. Běžně v kulturním kalendáři naleznete Kopidlenské slavnosti, Blue Grass Festival, plesy, dětský den, letní kino, loučení s prázdninami, pohádkový park, drakiádu, moto soutěž, rybářské závody nebo adventní víkendy. To jsme ale letos z velké části museli zrušit, nevěděli jsme, jak se bude situace vyvíjet. Nadějně a slibně se nám tu rozjel i sport. Vyžití si tu najde opravdu každý.

Proč by měli do Kopidlna přijet turisté? Co tady mohou vidět?

Dlouze jsme přemýšleli, jak sem nalákat lidi.. Opravili jsme na náměstí Mariánské sousoší, to je naše dominantní chlouba. Myslím, že i zámecký park je hezký ztyčný turistický bod, je tam krásné zátiší s rybníkem, nádherný palmový skleník. Ale i procházka po městě člověku ukáže, že se nemáme za co stydět. Samozřejmě jsou zákoutí, kde vidím, že by bylo potřeba něco opravit, a baráky, které by bylo potřeba omítnout. Taková ale najdete všude. Já se tady ale procházím ráda.

Dokážete na procházkách na chvilku vypnout starostování?

Ne. Když potřebuju doopravdy oddech, musím do polí nebo do lesa. I na dovolenou musím odjet na 10 dní pryč, do zahraničí. Letos jsme třeba byli v Egyptě. I když večer zkontroluju maily, vždy zamknu telefon do trezoru a vypínám. Nejvíc relaxuju s rodinou. Z jejich strany to vyžaduje velkou dávku trpělivosti a důležitá je i podpora manžela. Jako starosta máte občas pocit, že si musíte všechno vykřičet a obhájit, takže po příchodu domů se už nechce ani mluvit.

Na co si tady občané nejvíc stěžují?

Je toho hodně. Je jasné, že každý považuje právě ten svůj problém za nejdůležitější. Máme rozjeto najednou 20 investičních akcí a do toho přichází běžné provozní věci – někomu utekl pes, někde chybí kus vodovodu, někdo potřebuje peníze na kulturní akci. Je potřeba dělit spravedlivě.

Za rok vás čekají další komunální volby. Půjdete do toho počtvrté?

Mám to v plánu. Hrozně mě naplňuje, když vidím, že vyjde dotace, že se ta určitá investice povedla. Měli jsme tu nedávno kontrolu z finančního úřadu na čtyři dotace. Neshledali vůbec žádné pochybení. Potěšilo mě, že se snažíme dělat věci čistě a správně. Také kulturní a sportovní akce s bohatou účastí návštěvníků jsou pro mne velkým potěšením úspěchu. Chybu může udělat kde kdo, ale když se něco povede, člověka to nabije a zahřeje u srdce.