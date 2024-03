Při prozkoumání obědových menu na webu Meníčka.cz si lze všimnout, že smažený sýr v různých obměnách do svých poledních nabídek zařazuje velká část restaurací včetně těch, které na stálém jídelním lístku smažák nemají.

Pro vegetariánku Annu bývá společný oběd s kolegy z kanceláře komplikovaný. V denních nabídkách většiny restaurací se bezmasá jídla vyskytují sporadicky. "Smažený sýr bývá jediná možnost, občas to hospody obmění a nabídnou třeba smažené žampiony. Nemusím to každý den, ale občas si smažák dám ráda. Pochutnala jsem si třeba v jičínské Veselce," doporučuje Anna návštěvu tradiční hospody v Jičíně na Novém Městě.

Cena od 150 do 170 korun je pro smažený sýr s přílohou v restauracích obvyklá. Lze si ho ale dát i laciněji. Například v Restauraci Lucie v Jičíně si právě smažený sýr s přílohou zvolili v obědové nabídce jako tahouna a nabízejí ho za 99 korun. Smažák zde nazývají jako "náš" a obalují si ho sami, bez použití polotovarů. Podle majitele restaurace Petra Čeřovského to funguje jako lákadlo i pro větší skupiny strávníků, kteří si po příchodu mohou v menu vybrat z dalších jídel.

I mezi smaženými sýry v jednotlivých restauracích je rozdíl. Někde nabízejí předpřipravenou klasiku, někde místo tradičního eidamu volí tučnější goudu, jinde zase sázejí na domácí hranolky a kvalitní tatarku podle vlastní receptury. Přispěvatelé do Smažákomapy, kterou založily autorky instagramového profilu Život ve strouhance a milovnice smažáku Anna Lucie Helešic a Terezie Kučerová, hodnotí jídlo podle několika kritérií - jestli je smažený sýr s hranolkami a tatarkou domácí, chutný a trojobal křupavý, jestli se táhne i jestli se na talíři objeví i zeleninová příloha nebo salátek.

Podle kuchaře Pavla, který vaří v nejmenované hospodě na Jičínsku, patří smažák k nejčastěji objednávaným jídlům nejen v polední nabídce. "Někdy vás to až štve, vaříte se s gulášem nebo máte připravené plněné knedlíky podle receptu vaší babičky, ale lidi si stejně na menu raději vyberou smažák. I ten se ale dá připravit podomácku tak, aby byl výborný, takže to beru, jak to je," přiznává vyučený kuchař.

I podle ohlasů čtenářů Deníku je smažený sýr stále populární. Kromě Veselky doporučili v anketě také jičínskou jídelnu Trefa v hotelu Paříž na Žižkově náměstí nebo restauraci Pergola v Třebnouševsi. A kam na smažák chodíte vy?

Smažákomapu najdete ZDE.